Por nuestros niños

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México debe ponernos en alerta a todos los que amamos y queremos lo mejor para nuestros niños.

El pasado día 14, Morena aprobó en Comisiones para ser votada en el pleno los próximos días, el dictamen “infancia trans” para que todos los niños desde cinco años que “sientan” que son niñas o viceversa, puedan acceder a su cambio de género en su acta de nacimiento, acompañado de uno de sus padres , tutor o a adulto, preferentemente pariente, sin que sus padres autoricen.

Un ataque directo a la familia especialmente a los niños cuando sufren confusión en su sexualidad, algo que con ayuda psicológica, superan sin mayor problema. La base de ésta reforma es la imposición a la dictadura de la ideología de género que afirma que no se nace hombre o mujer, que nacemos neutros y que cada quien tiene “derecho” a ser lo que se sienta ser.

Una ley contraria a la ciencia, a la moral y a la lógica. ¿Cómo puede estar prohibido venderle licor o cigarros a un menor, pero que a su corta edad pueda decidir algo tan trascendental para su vida? Los niños por su edad, carecen de criterio, no están capacitados para tomar estas decisiones. Sin embargo para el diputado Santillán, Presidente de la Asamblea de la Ciudad de México, según sus propias palabras, los derechos del niño no están sujetos a la patria potestad de sus padres, y que éstos, no tienen derecho a educarlos o transmitirles sus valores.

La respuesta a este absurdo y perverso dictamen fue contundente por organismos de padres de familia, manifestando su rechazo, y gracias a ello, este dictamen al menos por el momento quedó congelado.

Estos hechos deben alertarnos como padres de familia, ya que está visto que Morena viene con todo, para imponer en todo el país, la ideología de género por medio de la aprobación de leyes, sobre todo en los estados donde tienen mayoría en los congresos y recordemos: Baja California es uno de ellos y ya han comenzado: La iniciativa para legalizar el “matrimonio igualitario” de las diputadas Miriam Cano, Monserrat Caballero, Aracely Geraldo y Julia Gonzáles, ha tenido un gran rechazo en la sociedad.

Primero porque no es algo necesario, ya que con un amparo ya se realizan este tipo de uniones. Y segundo, por las nefastas consecuencias que conlleva legalizarlo: Entre otras el derecho a la adopción de niños, la obligatoriedad de enseñar en las escuelas este tipo de uniones como lo más natural, y como sucede en la Ciudad de México, el siguiente paso son las leyes de “infancia trans”., la injerencia del lobby gay en los planteles escolares, etc.

La sociedad está despertando exigiendo dentro y fuera del Congreso NO a la imposición de leyes ideologizadas. Con mis hijos no te metas. Pero es necesaria mayor participación y conciencia de que la tarea no es de unos cuantos, es de todos. Llegó el momento. México requiere ciudadanos bien informados, valientes, capaces de defender lo más valioso: Nuestros niños.

¡ Únete, estamos a tiempo! ¡Mujer Mexicana forja tu Paria!

* La autora es Consejera Familiar.