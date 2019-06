Caminaba bajo el abrasador sol mexicalense (abrasador con ese de brasa y no con zeta de abrazo) cuando escuché a un sufrido vigilantes afuera de un local cerrado quien platicaba con un “viene-viene” del estacionamiento de X plaza comercial. Y le decía: “De repente, ¡que se me viene encima la plebada!”

Seguí mi ardiente camino; pero el término plebada me empezó a dar vuelas en la cabeza imaginando a una horda de chamacos que sin orden ni concierto que tomaba por asalto el local cerrado que por cierto es un salón de fiestas infantiles…

Pues sí, plebada es una bola de plebes que cual chusma, como diría la Chilindrina, no detiene ni la Guardia Nacional.

Acto seguido, me remonté a mi muy lejana infancia. En mi familia no se acostumbraba a decirles plebes a los infantes; pero yo conocí la palabra desde entonces porque en la esquina vivía una familia de Los Mochis y ahí sí que plebe resonaba todo el día. Sobre todo, con la acepción de “niño pelado” (grosero no peluqueado).

“Mamá, oiga lo que me dijo el plebe del Píndaro”. Una leperada que en esa casa a nadie inmutaba. Pero, pobre de mí si yo en la mía, aunque fuera en voz baja, la llegara a pronunciar.

En México y particularmente en el Norte del país, al vocablo plebe se le quitó el significado de vulgar y se convirtió en una forma coloquial para llamar genéricamente a los niños.

Alguna vez, encontrándome en la Tierra Caliente michoacana, cerca de Apatzingán, escuché a una lugareña que extrañada le dijo a su marido: “Viejo, ya oíste a esa señora norteña que les dice plebes a los guaches”. Yo, me quedé de a seis, pero luego discerní que plebe lo mismo que guache equivalen a niño.

LA PALABRA DE HOY: PLEBE

Del latín 'plebs' / 'plebis' (plebe en español) es la clase social más baja de acuerdo con el antiguo régimen romano: Primero la nobleza o patricios; luego el clero, abajo la milicia y hasta el fondo, la plebe.

El conjunto de plebes eran los plebeyos (el pueblo), palabras que tienen la raíz indoeuropea 'pel-' que significa magnitud; tal y como aparece en las palabras plétora, gran abundancia de algo.

Y si plebe viene del latín; guache, del purépecha: 'Uátsi' significa muchacho, terminó que evoluciono a 'uache', hijo mío.

DE MI LIBRERO: PATRICIOS Y PLEBEYOS…

La acreditada National Geographic en su edición de España, publicó un artículo muy instructivo titulado “Patricios y plebeyos, la lucha por la igualdad”. De él capturé los siguientes conceptos:

“Tras expulsar a los reyes etruscos, Roma se convirtió en una República regida por la nobleza patricia. Pero los plebeyos, que constituían el grueso de ejército romano, no gozaban de derechos políticos. Hartos de esta injusta situación acabaron por rebelarse contra los patricios”.

“Después de la caída del último rey de Roma, Tarquinio «El Soberbio» y en medio de una batalla, los soldados -todos plebeyos- se negaron a combatir bajo las órdenes de los generales -todos patricios- episodio sucedió en el Monte Sacro o Aventino y que marcó el principio da un trato más igualitario” … como quien dice, a los patricios se les vino encima la plebada.









