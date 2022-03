Piensa diferente hazlo diferente

Pensar diferente te permite tener una óptica distinta del entorno comercial y la manera de cómo se está comportando el mercado, y como consecuencia, los diferentes paradigmas que debes y tienes que cambiar. El mercado no se ha detenido, solo la manera de cómo hacer negocios cambió. El tema no es lo que pasó afuera, el tema es lo que está pasando dentro de ti y de la organización que diriges.

¿Qué eliges hacer en esta situación?

Te propongo cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Será la única manera de empatizar con nuestros equipos de trabajo porque ellos están esperando un liderazgo efectivo, alguien en quien confiar, pero sobre todo buscar sentirse inspirados y seguros.

Nada es magia y no tienes por qué cambiar si no estas consciente de lo que está pasando. Te describo los siguientes hechos que debes de aceptar, te guste o no:

1.- Acepta la realidad. Aquel que no es capaz de aceptar la realidad tal y como es, tampoco será capaz de cambiarla por algo mejor.

2.- Actúa. No hay nada peor que pensar que si no haces nada, todo quedará tal cual. No mejorará ni empeorará.

3.- Confía en ti mismo. Muchas veces partimos el enfrentamiento con los problemas diciendo “yo no creo que pueda” o “esto es imposible”.

4.- Ten un pensamiento constructivo. Mira las situaciones desde un contexto alto, profundo y analítico, buscando siempre la relación causa/efecto que te permita en el futuro no volver a tropezar con la misma piedra.

5.- Desarrolla metas y objetivos. Aquel que no tiene sueños y metas claras es alguien que se aventura a un peligroso e incierto viaje, sin una ruta clara o un mapa. ¡Toma lápiz y papel y anota tus metas!

6.- Capacidad de improvisación. La resiliencia profesional te permite ser flexible y actuar fuera de lo planeado.

7.- Resistencia ante la presión. Los profesionales siempre se verán presionados por contratiempos. De hecho, cuanto más alto es el cargo más responsabilidades soporta. Y aquí es donde entra en juego la resiliencia profesional para convertir en positivo todos los elementos que trae consigo la presión.

8.- Actitud resolutiva. El profesional resiliente debe demostrar que puede mantener la calma y buscar soluciones sin dejarse llevar por el pesimismo, el estrés o la presión.

9.- Previsión. Si ves venir ciertos cambios, te resultará mucho más sencillo actuar en consecuencia y adaptarte a ellos.

10.- Garantía de buen ambiente laboral. El profesional resiliente debe compensar todo el estrés fomentando el buen ambiente laboral. Algo que ayuda en este sentido es la autocrítica y el sentido del humor.

11.- Mediocridad. No hay que caer en frases que invitan a la justificación: “A veces es mejor perderlo todo y recuperar la paz, nadie se ha muerto por empezar desde cero. ¡NO! Así como el médico tiene en sus manos la vida de un ser humano, el empresario tiene en sus manos la vida comercial de su negocio. ¡Hay que trabajar el triple!

12.- Liderazgo. Tus clientes y tu equipo recordarán cómo respondiste ante esta crisis, así que mantén la cabeza en alto y haz tu mejor esfuerzo. Ya después ¿para qué? ¡Es HOY!

13.- Evolución. Emigrar de jefe a Líder | Empleado a colaborador. Junto a la responsabilidad debes otorgar autoridad = empoderar al colaborador. Eres líder de tu vida, asume ese liderazgo.

Cambio de mindset, imperiosa necesidad de descifrar el crucigrama.

¡No es momento de parar!

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.