Perseguido por la verdad

Cristian Fernando C.P. fue elegido para representar a su generación y dar el discurso de despedida y agradecimiento, en la graduación de la UABC campus Ensenada, por su desempeño universitario, y mérito escolar, al lograr un promedio de 99.91% como egresado de la carrera de psicología, teniendo como antecedente, haber terminado la Licenciatura de Contaduría con promedio de 98.6% ambos ganados por su esfuerzo y dedicación.

Cristian se ha hecho famoso, no por ser el mejor egresado de la UABC, sino por el contenido de su discurso, al haberse “atrevido” a mencionar, en base a la ciencia, la biología y el derecho, que la vida inicia en la concepción, que la familia, base de una sociedad sana, es entre hombre y mujer, y estar a favor de la propiedad y la libertad, respaldando valores que hoy día no se pueden ni mencionar en público. Mientras daba Cristian su discurso, un profesor llamado Alfredo Loreto Barrios, lo interrumpió gritando ¡Viva la igualdad de género, viva la diversidad ¡ haciéndole coro otros alumnos. Por fortuna otros empezaron a aplaudir respaldando el discurso de Cristian. Esto en sí mismo es un abuso de poder de, quien aprovechando su posición de autoridad, incitó a otros a hostigar al joven.

Este “atrevimiento” le ha costado una persecución hasta el día de hoy. Jóvenes que dicen representar la diversidad, lapluralidad y la exclusión, con algunos docentes, han enviadouna carta a la UABC, haciendo varias peticiones.

Retirarle el mérito escolar, ganado por su desempeño, ysus altas calificaciones ¿Por qué? Por atreverse a dar un discurso de odio, que según ellos había afectado su dignidad…Es decir, manifestarse a favor de la vida, la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el amor a Dios, la solidaridad con el hermano..,¿ Es un discurso de odio como elloslo aseguran?

¡Claro que no ¡ Sin embargo, a los progres, les dio un ataque de histeria, tachándolo de misógino, excluidor de las minorías sexuales, porque si no piensa como ellos, no tiene derecho a ser libre para pensar. Por eso exigen se le niegue elmérito escolar, el título, la cédula profesional, y además se difunda su nombre en las comunidades y colegios de psicólogos,cerrarle todas las puertas, arruinar su carrera y cancelar sufuturo profesional. Y para evitar vuelva a suceder, exigen revisar los criterios de selección a los nuevos alumnos, no delrendimiento académico, sino de lo ideológico.

La UABC cambió recién su lema generando polémica,afirmando lo hicieron para ser incluyentes, si así fue,¿Cómo es que no toleran a quien no está aliado con la corriente progresista?.

Hoy se trata de Cristian, un joven auténtico y valiente. Supecado fue apoyar los valores en los que la mayoría de nosotros creemos. Él es ejemplo para jóvenes que se sienten intimidados por la presión social de la ideología antivida y antifamilia que reina en las universidades, que ya parecen centrosde ideologización, más que lugares de expresión de ideas. Como sociedad nuestro deber es apoyarlo, no dejarlo solo.

* La autora es consejera familiar.