Para más de 100 (última parte)  

En los dos espacios anteriores hice comentarios sobre los temas de economía, salud, desarrollo económico, justicia y seguridad, entre otros elementos del plan de trabajo de la gobernadora electa. Es oportuno señalar sobre la cultura, deporte y medio ambiente, así como las posibles dificultades y áreas de oportunidad para involucrarnos.

Me llama la atención el trato preferencial a la cinematografía, para la que se propone un programa de incentivos fiscales y no fiscales, además de facilidades en procesos administrativos, fiscales y recaudatorios. Hay un punto en el que me surgen dudas: se refiere a establecer el programa de apoyo a las Industrias Creativas del Estado, no alcanzo a comprender que abarca ni su real dimensión.

También me llama la atención el objetivo de impulsar reformas legales a fin de que cada artista tenga la oportunidad de producir sus obras de la mano de mecenas comprometidos con el desarrollo cultural de la región y potenciar los apoyos del Gobierno del Estado con los del Sector Privado bajo criterios de solidaridad, reconstrucción del tejido social y fomento a las economías creativas. Aquí propongo que se haga algo similar respecto a mecenas para impulsar artesanos, deportistas (para participar en competencias nacionales y regionales de carácter internacional), emprendedores, diseñadores e innovadores o incluso para reforzar el objetivo "Tu idea, Tu negocio", por ejemplo.

Para el Valle de Guadalupe se define reforzar y consolidar su vocación turística y medio ambiental para garantizar un crecimiento ordenado, sustentable y de certeza jurídica a nuevas inversiones. Ojalá esto de cinematografía y del Valle se extendiera a otras actividades como la industria manufacturera de exportación, que es igual o más importante que esas dos actividades, si no se entiende, enfrentaremos dificultades en el desarrollo integral del estado.

Veo otras potenciales dificultades por la falta de recursos si dejan de obtenerse ingresos y se amplían los gastos en programas sociales como los que se han mencionado de beca, desayunos, "Abuelitas y Abuelitos cuidando a la familia", para brindar apoyo económico, etcétera. Por ejemplo, se propone impulsar la derogación de la disposición que establece un impuesto al vino del 4.5%, pero reflexiono porque no promover también la competitividad de las empresas y pequeños negocios al reducirles también el impuesto sobre nómina.

Entre líneas he mencionado algunas dificultades y áreas de oportunidad. Por eso participar se hace importante para lograr muchas de las propuestas de gobierno, como es el caso de vincular el sector privado con el académico, al impulsar la educación dual en educación media superior para fortalecer la formación profesional en los campos laborales para desarrollar las competencias laborales necesarias para su desarrollo. Esto es algo que en particular es elemental para la manufactura de exportación porque permite revisar programas de estudio, horarios para estar en centro educativo y en las empresas.

Como lo señala en su mensaje inicial la gobernadora electa en sus 100 días para Iniciar la Historia, “Baja California requiere de nuestra atención plena y de nuestro tiempo completo”, por eso no caigamos en la crítica sólo por criticar. Unámonos participando y/o proponiendo, porque el futuro no lo define una sola persona o un partido político, el futuro de Mexicali y de nuestro estado lo tenemos que construir todos.

