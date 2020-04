Pandemia y política

Uno de los aspectos importantes provocados por la pandemia del COVID-19, es la crítica a la actuación de los gobiernos; indudablemente que este fenómeno de salud pública ha impactado los espacios socioculturales y económicos; pero la política, como parte de la actividad cotidiana en las sociedades contemporáneas, ha puesto en juego distintas expresiones las cuales hacen presencia en la esfera pública. El fenómeno de la pandemia, su rápido desarrollo y expansión en varios países ha cobrado una enorme atención en la vida pública. Ante ello, es notorio que pocos o ningún gobierno democrático preveía lo que iba a suceder; de tal forma que los gobernantes no tenían antecedentes de cómo actuar ante el COVID19. Es así como los gobiernos de países como España, Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, entre otros, se ha visto cómo sus líderes son fuertemente cuestionados en sus decisiones por los partidos de oposición. En América Latina ha sucedido en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Perú, y por supuesto México. Y somos testigos que líderes de los partidos de oposición han encontrado una invaluable oportunidad de sobredimensionar políticamente los errores de los gobernantes. No por nada la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha declarado que hay que estar atentos a las medidas que tomen los gobiernos en este momento en que la pandemia y sus efectos han restringido algunas garantías individuales, gracias a poderes excepcionales para limitar el impacto del COVID-19 en la salud de los ciudadanos, pero que estas medidas, a pesar de ser necesarias, deben ser proporcionales y constreñidas a un plazo concreto. Y su frase más impactante es “matando al coronavirus no debemos matar a la democracia y los derechos…” (https://es.euronews.com/2020/ 04/09/vera-jourova-matando-el- coronavirus-no-debemos-matar- la-democracia-y-los-derechos- en-europ ).

En esos países, en los cuales la lucha política es encarnizada, se denosta, critica y se hace linchamiento público para desacreditar al gobierno en turno, a tal grado que el director de la OMS, declaró que “no se utilice la pandemia para ganar rédito político, pues es jugar con fuego, pues causara más muertes” (Convertir el coronavirus en un arma política causará más muertes, advierte la OMS). Por otra parte, países como Irlanda o Portugal los cuales, a pesar de estar en disputa política, decidieron darse una tregua mientras superan los efectos del COVID-19. Otro ámbito que sufre el efecto del coronavirus son los periodistas de medios, tanto impresos, electrónicos y en menor cuantía, los digitales. Pues las restricciones para cumplir con la labor informativa para los profesionales de la información han sufrido

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.