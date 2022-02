Pandemia y economía digital

De los muchos problemas que la pandemia ha generado en los poco más de tres años que lleva de impactar a la humanidad (recordemos que el COVID-19 inició en diciembre del 2018 y para enero del 2019 buena parte del mundo ya padecía los estragos del virus), es a la afectación a la economía, dadas las enormes repercusiones, no solo en este sector sino en todo lo que comprende la actividad humana. Pues bien, según Horacio Romanelli, presidente de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la pandemia fue un examen para América Latina en términos de conectividad, y salió bien librada, aunque persisten varios retos. El principal, es continuar cerrando la brecha digital, para lo cual se deben atender dos componentes, la infraestructura tecnológica y el uso del internet (https://digitalpolicylaw.com/la-economia-de-america-latina-sera-digital-y-las-telecomunicaciones-multiplicaran-la-productividad-horacio-romanelli-presidente-de-asiet/).

Sobre su diagnóstico de la conectividad, refiere que a pesar de los enormes impactos que provocó el cambio de actividad humana en muchos sectores, como fue pasar de lo presencial a lo virtual, la conectividad resistió y se adecuó, pues muchas personas pasaron a trabajar en casa, aunado a un mayor consumo de bienes gracias a las redes, las cuales funcionaron bien en general en muchos países, y el tráfico de datos y de comunicación continuó en general adecuadamente, dadas las circunstancias, reconociendo que los operadores priorizaron las inversiones necesarias, en términos de infraestructura tecnológica. Pero no todo se ha resuelto, pues también la pandemia evidenció, en varios sectores de la población, que la brecha digital persiste y aún más en las regiones rurales, siendo esto una tarea pendiente, pues hay muchos habitantes de poblados dispersos o de difícil acceso, aún no pueden estar conectados pues la señal aún no llega a esos lugares, por lo cual se requiere de inversión privada o pública para facilitar esta incorporación y acceso a las tecnologías. También señaló Horacio Romanelli, presidente de ASIET, que otro elemento por cubrir es la renovación de los equipos tecnológicos, ya que la conectividad, y aún más para el sector de la economía digital requiere de incrementar la cobertura de la 4G, que es la base de la banda ancha móvil actualmente en el ámbito urbano. De ahí que hay que, para la recuperación económica, es fundamental la inversión en infraestructura tecnológica para aumentar la conectividad.

Indudablemente que la humanidad, para avanzar en el desarrollo inclusivo y cada vez con mayor equilibrio en la riqueza, requiere de las tecnologías digitales. El mundo del presente y aún más del futuro, es y será digital y por supuesto, la pervivencia de la economía va a depender de una mayor la digitalización de las actividades de este sector. Ante este panorama sobre la economía y su requerimiento de conectividad, no debemos olvidar que finalmente somos los seres humanos quienes debemos buscar los equilibrios entre el consumo de las tecnologías y la capacidad de no perder el sentido de lo humano. Olvidar esto puede ser fatal para las futuras generaciones. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.