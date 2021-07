Estimados lectores dedico esta columna a todo aquel que está atravesando circunstancias económicas y que a pesar de ello están en constante creación de futuros posibles. En esta ocasión vamos a revisar cuál ha sido nuestra filosofía del dinero que hoy es la opinión que hasta el día tenemos del dinero. Una de las influencias más importantes en sus hábitos para gastar y tomar (o no tomar) préstamos provienen de sus visiones básicas del dinero. Si bien una opinión consta de los pensamientos y sentimientos de una persona sobre un tema dado, una visión del mundo es una filosofía de vida general que incluye perspectivas combinadas de una persona sobre la vida, las relaciones, el dinero, la educación, la profesión, la política, la economía, la verdad, el entretenimiento, etc. Entender cuál es la visión con la que tomamos decisiones consciente o inconsciente repercute en cómo manejamos nuestra economía actual. Aquí te comparto 6 opiniones sobre el dinero (extraídas del libro Financial Fitness de Chris Brady y Orrin Woodward)

Al igual que con las visiones del mundo, existen diferentes opiniones sobre el dinero, y cada una conduce a sus propias ramificaciones. 1.Dinero como Ministerio: las personas parecen no tener idea de cómo se genera, cómo se conserva ni como funciona el Dinero. Como resultado tienden a pensar que las personas que tienen éxito económico son de alguna manera “afortunados”, si estás en esta visión es probable que seguirás viviendo en escasez hasta que adoptes otra visión más precisa. 2. Dinero como Amo, las personas con esta visión están sujetas a pagar las deudas, el centro es la falta de dinero, la necesidad de más y el diario y aburrido trabajo para subsistir. Le dicen frecuentemente a sus hijos: No hay dinero… No podemos pagarlo. Al mismo tiempo suelen contar cosas a crédito diariamente que creen que no pueden comprar pero deben tenerlo. 3.Dinero como Especialidad: una persona con esta visión aplica la mayor parte de su enfoque y fascinación a cómo adquirir más bienes cada día. El dinero se convierte en la única medición de éxito en su mente y el único objetivo por el que realmente se preocupa. Obtener más dinero domina la vida de una persona con esta visión y lo que es más alarmante a veces comprometen su integridad por que el dinero es más importante que su carácter. 4.Dinero como Motivación, en esta visión la persona utiliza el dinero para presionar a otra a alcanzar un logro mayor, si realiza una contribución más grandes, esta visión del dinero a menudo crea enfoques poco saludables para el trabajo, las relaciones y la vida. No obstante, sentirse motivado en función de un objetivo o propósito de vida superior y usar el dinero como herramienta en pos de este importante cometido, es una motivación más saludable y efectiva.5. Dinero como Maximizador: una persona con esta visión utiliza su dinero para generar una mayor contribución y aprovecha al máximo su potencial. Un verdadero aprovechamiento al máximo lo ayuda a estar a la altura de su máximo potencial sin dejar de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Las personas con esta visión se disciplinan a sí mismas para tomar decisiones económicas de acuerdo a una visión a largo plazo, adoptan un hábito de gratificación diferida y utilizan la naturaleza compuesta del dinero para crear negocios y alcanzar sus sueños.

Las personas exitosas adoptan la visión del dinero como Maximizador, si le interesa continuas leyendo este articulo vaya a mi blog www.OliviaPrado.com/blog

*- La autora es coach financiera.