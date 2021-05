“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder” MONTESQUIEU

Es muy sencillo de entender... es muy complicado de establecer... es, por lo tanto, sumamente importante saber defender...

Aunque en los hechos pareciera ser una obviedad, está claro que el imperio de la ley establecido en la Constitución de una República Federal como la nuestra, cuya democracia liberal establece una muy clara y bien definida separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), no necesariamente estará siempre a salvo de tentaciones autoritarias de tal o cual gobernante, que, amparado precisamente en las reglas establecidas para acceder al poder a través del mandato ciudadano encarnado en el voto, perversamente pretenda concentrarlo procurando desmantelar los contrapesos establecidos para que precisamente eso no suceda por el bien común.

En este contexto, sin duda alguna los mexicanos vivimos tiempos cruciales en donde con sensatez, altura de miras y visión de Estado debemos advertir lo importante que resulta no dar por sentado nada y abrir bien los ojos para respaldar y hacer valer los fundamentos de nuestra democracia pensando en perfeccionarla a sabiendas de que puede ser mejor pero en conciencia de que desde el poder puede ser dinamitada con los más perversos intereses.

Siendo así, en recientes días y con gran satisfacción hemos podido constatar que la autonomía de organismos ciudada nos tan importantes como el INE y colegiados como el Tribunal Electoral del Poder Judicial han resistido haciendo valer, simple y llanamente, el imperio de la ley vigente establecida.

Los contrapesos que desde el poder significan los organismos autónomos, una vez más, han prevalecido dejando en claro la imperiosa necesidad que tenemos por que se mantengan, sin dejar de ser revisados y por lo tanto perfeccionados, pero en conciencia de que precisamente el abuso del poder se mitiga con herramientas de poder que moderen y contengan acotando a la ley al gobernante en turno sea quien sea.

Así las cosas, es muy importante que sepamos distinguir los apasionamientos de las filias y las fobias, por ejemplo partidistas (ideológicas) y/o personales ante tal o cual autoridad, para atender y dar respaldo al discurso que tiene que ver con el orden establecido en la ley y punto.

Para ilustrar lo anterior, comparto la opinión del Consejero Presidente en turno del Instituto Nacional Electoral: “El INE aplicó las reglas del juego que están establecidas en la ley. El orden legal puede gustarnos o no, pero es el que está vigente”.

En suma, mientras más firmes seamos en el sentido de que seguir construyendo un país de instituciones y no de personas estaremos en la ruta correcta a sabiendas de que estamos a la par inmersos en una recesión económica de pronóstico reservado de la cual no saldremos rápido si no contamos con gobernantes y ciudadanos que estén a la altura de las circunstancias, lejos, muy lejos, de la demagogia ramplona e irresponsable que ya se sabemos perfectamente claro al caos que conduce.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.