El pasado viernes 4 de marzo se inauguró una nueva etapa en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), con la toma de posesión de sus autoridades. Después de un intenso proceso de auscultación a cuatro candidatos y a una candidata, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. María Elena Álvarez-Bullya Roces, designó al nuevo titular del Centro Público de Investigación.

El Colef está próximo a cumplir cuatro décadas de existencia. Efectivamente, en 1982 se fundó como Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX), producto de un proyecto de descentralización de El Colegio de México. Al final se decidió que se estableciera en Tijuana, después de evaluar la otra opción: Ciudad Juárez. Entre 1983 y 1991 se crearon diferentes sedes regionales. Las sedes se ubican en Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Monterrey y Matamoros. Tenemos un pie en cada uno de los estados colindantes con Estados Unidos.

En El Colef trabajamos 128 investigadores, de los cuales 110 pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Se ofrecen 10 programas de posgrado: 7 maestrías y 3 doctorados, todos en el Padrón de Posgrados de CONACYT, que otorga la certificación a los posgrados de excelencia. Todos nuestros alumnos son becados y recibimos estudiantes de varios países y de todo México. En total, trabajan en la institución 329 personas, lo que habla de las dimensiones de nuestra institución.

Tuve la fortuna de ser designado como Presidente de El Colef para el periodo 2022-2027. Lo que me convierte en el quinto titular en su historia. Soy el único bajacaliforniano que ha asumido dicha responsabilidad. Después de una trayectoria de 36 años en El Colef, asumo tan importante reto de consolidar y potenciar el trabajo de la institución en sus principales vertientes: investigación, docencia, vinculación y administración.

Aparte de El Colef, otros 25 centros conforman el sistema CONACYT. Es la más grande red de centros públicos de investigación y fuera de la UNAM, desarrolla la mayor cantidad de investigación y docencia de alto nivel. El nuevo CONACYT, acorde con las políticas del gobierno federal, ha decidido dar impulso a la investigación sobre los grandes problemas nacionales e incidir en políticas de bienestar social. Nuestro proyecto buscará responder a la necesidad de generar investigación útil para el desarrollo de México. Para lograrlo, no sólo deberemos generar investigación de alto nivel sobre las regiones fronterizas y del norte de México, sino pensar al país y el entorno internacional desde la frontera.

La columna Transiciones cumple ya 23 años; desde la primera semana de fundación de Frontera, inicié mis colaboraciones. Salvo un breve periodo, nunca he dejado de publicarla. Debido a la gran cantidad de compromisos que se desprenden del cargo asumido, me veo en la necesidad de cambiar la dinámica de dicha columna. Hemos integrado un equipo de investigadores(as) que estaremos rotándonos los contenidos de la columna semanal. Esto enriquecerá notablemente los contenidos pues se trata de especialistas en diferentes temas de la problemática fronteriza: agua, medio ambiente, migración, problemas urbanos, desigualdad, género, participación ciudadana, derechos políticos, etc. Considero que con ello ganarán los lectores.

La difusión de las investigaciones debe ser prioritaria para instituciones como El Colef. Por eso valoro enormemente el espacio ofrecido por los medios de comunicación como Frontera, que permite relacionar el mundo académico con amplios sectores de la sociedad. Por ello, la vinculación y difusión serán actividades prioritarias para la administración que encabezo.

El Colef, como entidad del gobierno federal, desarrollará investigación útil para el diseño de políticas públicas que impacten a la sociedad. Pero, además, continuará distinguiéndose por la calidad de sus programas de posgrado. No es sencillo, pero contamos para ello con un gran capital: los recursos humanos. Larga vida para nuestra querida institución.

*- El autor es presidente de El Colegio de la Frontera Norte.