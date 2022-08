Noticias de Instagram en 2022

Instagram existe desde 2010 y ha sido un ir y venir, de hecho, si a usted le tocó la primera versión de la aplicación de Instagram en comparación con la versión más actual, ¡probablemente ni siquiera creería que es la misma aplicación! Hoy en día se había dedicado a copiar a TikTok pero al parecer quiere desmarcarse.

Primero echemos un vistazo a las principales estadísticas de Instagram que usted debe de saber:

A partir de agosto de 2022, Instagram cuenta con más de 1,440 millones de usuarios activos mensuales.

Los usuarios pasan una media de 30 minutos al día en Instagram.

El 81% de las personas usan Instagram para buscar empresas, productos y servicios.

El 50% de las personas han visitado un sitio web para comprar un producto o servicio que vieron en la aplicación.

La cuenta comercial promedio de Instagram publica una vez al día.

La tasa de participación promedio de una publicación comercial de Instagram es 0.96%. 500 millones de personas usan ‘Instagram Stories’ a diario.

El 51% de los usuarios son mujeres y el 49% son hombres.

El 88% de los usuarios de Instagram están fuera de los Estados Unidos.

Pero no todo va bien, hace un par de semanas tuvo lugar una petición en medios sociales: “Make Instagram, Instagram Again (stop trying to be Tik Tok I just want to see cute photos of my friends.) Sincerely, Everyone” fue lanzada por la influencer y fotógrafa Tati Bruening, quien quiere que la aplicación vuelva a sus raíces de compartir fotos ¿qué pasó? pues se unió a la conversación nada más y nada menos que Kylie Jenner que es una de las voces más influyentes entre los usuarios más jóvenes, con más de 360 millones de seguidores solo en IG. Cuando habla, la gente escucha, y ya su respaldo a la petición ha ayudado a generar miles de inscripciones más apoyándola.

Y si la historia sirve de algo, Instagram también debería estar escuchando lo que dice Jenner. En 2018, Jenner tuiteó este comentario en relación con el rediseño de Snapchat, con el que muchos tampoco estaban contentos, tuiteó (traducido) “Entonces, ¿alguien más ya no abre Snapchat? ¿O soy solo yo... ugh esto es tan triste”, ese comentario precedió a una caída del 6% repentina en las acciones de Snapchat, equivalente a una pérdida estimada de entre 1,300 y 1,600 millones de dólares. (Fuente Vox).

Nuevamente, cuando Jenner habla, mucha, mucha gente escucha, lo que podría derivar en llevar a más usuarios a TikTok, lo contrario del efecto previsto de los cambios de Instagram y encima de todo esto, la hermana, Kim Kardashian también ha compartido el mismo mensaje y enlace de petición con sus 326 millones de seguidores (Lia Haberman).

¿En qué va la novela? Hace un mes que Meta, la empresa propietaria de Instagram decidió “tomarse un tiempo” para revalorar los cambios hechos, más bien la imitación que había hecho de Tik Tok y que sus usuarios no le perdonamos.

Sígame en Instagram @MarcelaMexia, en TikTok todavía no subo mucho contenido porque entré en controversia con mis hijos :)

* La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.