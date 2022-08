Nos vemos en el 2024

Cuando aún se desconocía si Jaime Bonilla obtendría el regreso a su curul en el Senado y por ende su fuero, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que eso no importaba, ya que el delito por el que se le acusaba no prescribía, por lo que lo veía en el 2024. Era el viernes 5 de agosto. Días después, el 11 de agosto la Corte aprobó el regreso del ex gobernador al Senado de la República. El 15 de agosto, el representante popular con fuero acudió como público a la audiencia penal en la que junto con diez ex funcionarios y empleados de Next Energy se le atribuían diversos delitos por el uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del Gobierno del Estado, con un desfalco de más de 12 mil millones de pesos. Ese día en el tercer piso del Sistema Estatal de Justicia el ex gobernador lanzó sus primeros dardos venenosos en contra de Marina del Pilar. Hizo las primeras acusaciones de presuntos nexos de la gobernadora con el crimen organizado, específicamente con el CJNG. Ahí anunció que haría lo propio en la máxima tribuna del Senado de la República, lo cual cumplió el 17 de agosto. Se desató una real guerra entre Bonilla y Marina del Pilar, sin tregua, a unas horas de la gira de trabajo del presidente, AMLO. Se le pasó la mano a Bonilla, utilizar la máxima tribuna para sus pleitos y fobias personales. Con una prueba endeble y hasta frívola, una cartulina con un mensaje escrito por quien sabe quien en contra de la mandataria estatal y el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio, por supuestos nexos con el CJNG. Un posicionamiento sin bases de investigación de Estado, con dimes y diretes, lleno de imprecisiones, de comentarios y hasta chismes. Una exposición en el Senado con verdades simplistas de un Bonilla desesperado. En primer lugar dijo que se reformó la Constitución a favor actual Fiscal, Carpio ocupara su cargo, y sí, se modificó la edad, ya que era más joven de lo que establecía la reglamentación; pero hubiera sido justo que Bonilla hubiera dicho que también se cambió la ley para que su compadre fuera fiscal, ya que Guillermo Ruíz rebasaba la edad que se requeriría. Y el ahora senador también señaló que durante su administración nunca fue implicado con señalamientos del crimen organizado, pero inmediatamente apareció un video donde integrantes del CJNG le advertían acerca de los nexos que integrantes de su gabinete tenían con el cártel Sinaloa. Así sus mentiras totales o verdades a medias. Luego de sus ataques en tribuna del senado, a Bonilla se le vino el mundo encima, ya que aunque logró el guiño aprobatorio de los panistas, perdió todo tipo de aceptación en su propio partido y compañeros. En caso de que eso le importara. Era claro que su violenta narrativa le jugó una mala pasada. Todos los gobernadores y gobernadoras de Morena firmaron un desplegado de apoyo a Marina del Pilar y por ende en contra del senador que nunca había usado la tribuna. El delegado de Morena en Baja California, Ismael Burgueño informó que analizaban hasta la posible expulsión. En su visita el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que Ávila Olmeda era “una mujer buena, íntegra y con principios”. Y aunque dijo que el senador era su amigo y un precursor del movimiento, resultaba evidente que aquellos momentos de fidelidad total se habían quedado atrás. Bonilla rasguñó al tigre y este se le vino encima. Está más solo y marginado que nunca y lo que es peor, también está arrastrando a sus incipientes aliados, como la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, quien fue relegada totalmente de la gira del presidente López Obrador el viernes pasado. Nadie quiere a quienes huelen a Bonilla. La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.