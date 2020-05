Nos gobierna la mentira

Ningún presidente en nuestro país había llegado con un apoyo tan grande en las urnas, debido a las promesas hechas en campaña que muchos creyeron. ¡Por fin! Tendremos un Presidente que acabe con la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la pobreza, que hará crecer la economía al 4% López Obrador es la esperanza de México, el líder que estábamos esperando, nos promete no robar, no mentir, no engañar, etc.

¿Cuántos de aquellos millones que lo apoyaron, hoy a 18 meses de gestión, sigue creyendo en él? El prometió NO mentir, ¿Lo ha cumplido? Veamos.

Dijo que haría transparentes las compras públicas, con la licitación correspondiente. Solo como muestra dos ejemplos: Las pipas de reparto de gasolina, y los respiradores comprados al hijo de Bartlett.

Dejó a varios estados de la República sin gasolina con el cuento de erradicar el huachicol. Toda una farsa que afectó bastante a muchos mexicanos.

Ante la amenaza del coronavirus, declaró no era grave, que saliéramos a comer, nos abrazáramos, y no nos preocupáramos. Aseguró no habría desabasto de medicamentos, ni de equipo, todo bajo control. Somos testigos de la dolorosa realidad, tanto para el personal de salud como para contagiados y miles de fallecidos por Covid.

La razón que dio para cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, fue la corrupción. Si era verdad, ¿Por qué no deslindó responsabilidades, metió a prisión a los corruptos? Porque fue otra mentira más. Ahora miente diciendo que Santa Lucía es viable, así como Dos Bocas, aunque está demostrado que no lo son.

En la multitudinaria marcha de mujeres contra la violencia, mintió burdamente con las cifras que reconoció, además prometió escuchar a su pueblo y lo ignoró.

Prometió no engañar, e inició engañando. Engañó con las consultas a modo como forma de decisión, que son una farsa, no representan nada y él lo sabe.

La famosa rifa del avión, otro engaño, así como el hecho de viajar en avión comercial, una simulación de “humildad” y sencillez que también es otro engaño.

Se burló de Peña Nieto y pidió su renuncia porque el crecimiento del país era de 1.4% , prometió un crecimiento del más de 4%. Nos engañó, estamos a -7%, con una cifra de un millón 300 mil desempleados

Prometió acabar con la pobreza. Con esta cifra tan grande de desempleo, la pobreza se está triplicando. Un engaño más, al menos que el acabar con los pobres sea por hambre.

Prometió cero impunidad. A cuantos ex presidentes o funcionarios, ha metido a la cárcel? Vocifera contra ellos, pero no solo no los toca, hasta tiene algunos de ellos en su gabinete y los protege.

Cuando las autoridades mienten y engañan con tanto cinismo, parten del supuesto de que la población está incapacitada mentalmente; esta vez se equivocaron. La sociedad mexicana está más organizada e informada de lo que imaginaron. Somos una sociedad que vigila las compras públicas y las licitaciones a modo. Y sobre todo, somos una sociedad que a 18 meses de gobierno, ya no cree en la palabra presidencial, y estamos listos para demostrarlo.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.