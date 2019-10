Nos Faltan Ciudadanos

Somos lo que hacemos

Deseo de todo corazón que el Ing. Jaime Bonilla sea el mejor gobernador que haya habido en nuestro estado, no tengo duda de que sus relaciones con el presidente López Obrador pueden abonar a que proyectos y recursos lleguen en beneficio de los bajacalifornianos, sobre todo ante el desastre, prácticamente en todos los sentidos, del gobierno que está por terminar.

No puedo compartir que aún con lo anterior se insista en violar el marco legal que sustenta las relaciones mínimas en nuestro estado, la constitución, lamento que aprovechándose de políticos de quinta, los 21 irresponsables diputados que se prestaron a ello durante la anterior legislatura, se atente contra el voto popular, que por un amplio, amplísimo margen le favoreció durante la pasada elección; veo con frustración que nuestro estado, cuna de la democracia efectiva en nuestro país, hoy sea conocido públicamente como aquel en donde sus ciudadanos permitirán que se atente en contra de ella; me siento cómplice de la omisión ciudadana por no defender lo que tantos hombres y mujeres de bien que nos precedieron construyeron con sus acciones; por cierto muy lejos de la mezquindad de las nuestras. ¿Dónde están los ciudadanos en nuestro estado para defender el atropello de ampliar un término de 2 a 5 años después de concluido el proceso electoral?, ¿dónde los empresarios, analistas, editorialistas, líderes de opinión, organismos de la sociedad civil?, ¿acaso hemos sucumbido todos ante el empeño del nuevo grupo en el poder?, ¿es ésta la dignidad con la que queremos trascender?, me aterra asumir que vivimos en un estado en donde sólo un par de idiotas y la COPARMEX local han decidido no ser cómplices y no callar ante el atropello que está por ocurrir.

Pobre nuestro estado, tierra generosa con atributos que países enteros no tienen, cuna de oportunidades para muchos que llegaron a él buscando un mejor futuro que hoy se ve reflejado en la comodidad de sus familias, pobre Baja California, con hombres y mujeres que pudiendo dar batalla defendiendo el legítimo derecho de votar y que su voto sea respetado prefieren ser habitantes de tercera, más preocupados por voltear a otro lado fingiendo que no pasa nada cuando en realidad si pasa y mucho más pasará producto de nuestro entreguismo servil y comodino, ese que nos hacer estar más preocupados por el resultado de un juego de Xolos que la posibilidad de cambiar leyes electorales una vez que el proceso electoral ya había concluido.

Lo que se vive en nuestro estado no es una casualidad, es producto de nuestro valemadrismo ciudadano, desde la rampante corrupción de sus gobiernos, hasta la que nos ha contagiado para ni siquiera pagar placas por nuestros vehículos, no, no es casualidad que sigamos quejándonos sólo en las redes sociales, sí, pero en la sombrita, en la comodidad de nuestra casa, es por ello que preferimos el desmadre de tomar con pseudo protestas el congreso local que la seriedad de hacer propuestas, discutirlas con los diputados y ponerlos a trabajar, nos es casualidad que seamos los mismos tres güeyes queriendo construir un sistema estatal anticorrupción autónomo e independiente, para terminar siendo boicoteados por algunos que se dicen se parte del mismo; pobre nuestro estado, con tanto que ofrecer y con tan pocos ciudadanos dispuestos a trabajar en su defensa y construcción.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.