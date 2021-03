Norma, Karen y… ¿Lady Champagne?

Hace unos días, la Senadora de la República, Alejandra León Gastélum, conocida popularmente como Lady Champagne, dijo que sí le interesa la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Mexicali.

Fiel a su estilo, siempre rijosa, nunca in rijosa, la legisladora se dijo confiada de que ganará la encuesta interna de su partido político; y aseguró que, si no gana, entonces se trata de una falsa medición, por lo cual estaría dispuesta a impugnar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿En dónde estaba Lady Champagne? ¿Por qué llega tan tarde a la contienda? A lo largo de las últimas semanas, hemos hablado únicamente de la Directora de Cultura, y delfín de Marina del Pilar, Norma Bustamante, y de la Secretaria de Infraestructura, y delfín de Jaime Bonilla, Karen Postlethwaite.

¿Por qué solamente hemos hablado de ellas? Porque Alejandra León Gastélum desapareció. Bustamante y Postlethwaite aparecen hasta en la sopa. En todos los eventos de gobierno. En todas las carteleras del municipio. Mientras que Lady Champagne ni sus luces.

Alguien mal pensado pudiera argumentar que a la Senadora no le interesa realmente la candidatura. No fue una casualidad que desapareciera justo en el momento menos oportuno. No sería nada descabellado pensar que ya tiene algo pactado con su partido, o, por lo menos, que lo tenía.

Sinceramente, a mí me da gusto que la legisladora reaparezca. Las dos mencionadas favoritas para quedarse con la candidatura de Morena nos están matando de aburrimiento. Además, dicen los que saben, no cuentan con los mejores números en las encuestas. Es decir, no levantan.

No pienso nada bueno de Alejandra León Gastélum. De ninguna manera pienso maravillas de Lady Champagne. Sin embargo, y este sin embargo es con letras mayúsculas, por lo menos le pone algo de emoción a la contienda interna. Hacía falta algo de pimienta. Si la elección está cantada, como parece estarlo, mínimo meterle un poquito de sabor.

¿Por qué la Senadora de la República asegura que ganará la encuesta? Su argumento es bastante sencillo de comprender. Dice que ella participó en la encuesta por la gubernatura y quedó en segundo lugar, únicamente detrás de Marina del Pilar. Por ende, lo natural sería que ganara de calle la encuesta por la candidatura a la alcaldía.

¿Tiene razón Lady Champagne? No encuentro fallas en su lógica. Si realmente fue segundo lugar en la encuesta por la gubernatura, entonces forzosamente debe ser una aspirante competitiva en cualquier otra medición.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, dada la preferencia electoral que aún tiene el partido político en el poder, lo más probable es que las contiendas internas de Morena estén más reñidas que la elección del 6 de junio. Y más reñida estará la contienda morenista con una aspirante sedienta…de champagne.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.