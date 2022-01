No se detienen

Ni los contagios por la variante Ómicron, ni las operaciones de producción y exportación a través de las empresas instaladas en nuestra ciudad se detienen. Señalo esto porque en la respectiva asociación de empresas exportadoras y maquiladoras se estima que algunas empresas tienen hasta un quince por ciento de personal contagiado.

No importando aún el porcentaje, es por el elevado contagio y ausencia posible de personal que se hacen válidos los comentarios que hice en las dos ocasiones anteriores sobre el aumentar los esfuerzos de contratación para sostener la producción y no alterar drásticamente los turnos. Que importante sería ahora si el personal contagiado, al no poder asistir a la planta, pudiera ser temporalmente sustituido por un tercero bajo el esquema de subcontratación pues sería de manera temporal. En otras palabras, evitar entorpecer los procesos de tener capital humano de “emergencia”.

Aunque el problema de contagios no sólo existe en el personal de las empresas; la nueva variante de contagio se extiende (como en todo México y el mundo) al resto de personas en nuestra comunidad mexicalense. Como no todos los que habitamos esta zona está vacunados, tenemos que reforzar las medidas y recordar las buenas prácticas que definimos ye hicimos en el primer semestre del 2020.

No dejemos que nos rebasen los contagios y que lleguemos a crisis en el sector salud. El gobierno hace su esfuerzo pal con instalaciones, personal y vacunas, aunque lo ideal será avanzar también en realizar pruebas. Por su parte, como ciudadanos e iniciativa privada tenemos que insistir en las medidas sanitarias y la prevención de contagios… pero si hay contagios, tratemos de que sean los menores y que éstos propaguen el virus. Como empresas, avanzaremos en la medida de lo posible en la vacunación de trabajadores y sus familias (sea por primera vez o para refuerzo de dosis), así como revisar se haga lo mismo con nuestros proveedores.

No podemos para en seco la actividad familiar, social, comercial o exportadora. Pero si podemos seguir siendo estrictos en los protocolos y no dejar de seguir con la capacitación y mucha comunicación con la autoridad y con los trabajadores. Debemos continuar con los procesos de sanitización en el transporte, en los centros de trabajo y para las personas. En el trabajo, entre otras cosas, no hay que olvidar de manera frecuente el gel y/o el lavado de manos con jabón por 20 segundos y con frecuencia durante la jornada laboral. También reestablecer controles de ingeniería como instalaciones de películas plásticas, micas, separadores físicos, etcétera. donde es factible entre personal y a las personas vulnerables considerar se mantengan en casa. así también, no dejemos las medidas de control y accesos de contratistas y visitantes, el distanciar personal en accesos, comedores, transporte y baños.

Al seguir ese tipo de medidas, no percibo que el gobierno mexicano o el estadounidense ponga medidas de restricción a las exportaciones, pero tampoco a la movilidad de las personas o el cierre de fronteras como se hizo en el 2020 y buena parte del año pasado.

*- El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.