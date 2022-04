Sin duda la Revocación del Mandato del pasado domingo, organizada por el INE, nos ha dejado lecciones que vale la pena analizar. No tanto en los argumentos para no ir a votar, casi todos falsos, ilógicos y fuera de sentido, sino del papel que jugaron los medios masivos de comunicación.

Lo vivido este domingo, me recordó la trama de una película: “Don’t look up°. (No mires arriba) Trata de un grupo de astrónomos que descubren el acercamiento de un cometa de grandes dimensiones, como el que extinguió a los dinosaurios, con una trayectoria de impacto contra la tierra, en escasos seis meses.

Los astrónomos, después de muchas dificultades para convencer al gobierno, al fin logran que éste, programe un lanzamiento de misiles nucleares para destruir el peligroso cometa, el que, a última hora, se cancela por la injerencia de un magnate tecnológico que ve en el encuentro con el cometa, una oportunidad para explotar recursos minerales. Éste propone lanzar drones para fragmentar el cometa y así minimizar los daños provocados por el impacto. Y aunque la comunidad científica está en desacuerdo, se lanza en conjunto con el gobierno y los medios hegemónicos de comunicación, una campaña para convencer a la población de apoyar su plan: “Don’t look up” (No mires arriba), slogan de la narrativa con el que prometen que el cometa traerá minerales preciosos de gran valor y miles de trabajos, que acabarán con la pobreza en el mundo. De esta forma, los medios logran, repitiendo el slogan “No mires arriba” hacer creer esta mentira. Al final y demasiado tarde para reaccionar, el plan del magnate falla. El cometa impacta con fuerza, provocando la extinción de la humanidad.

Semanas previas a la Revocación del Mandato, fue unánime en medios, y redes sociales, analistas, opinólogos, partidos políticos, incluso en la Iglesia, la misma narrativa: “Don’t look up” en este caso: No salgas a votar. Los resultados fueron contundentes:

El 16% votó que López se quede, dividido entre seguidores, acarreados, ilegalidades y amenazas de perder sus recursos. (Quince millones). Quienes no nos comimos el cuento y fuimos a votar para sacarlo: 1% (un millón cien mil). Se necesitaban 22 millones para hacer la Revocación vinculante y amanecer el lunes 11 sin López, cambiando el rumbo del país. ¿Dónde quedaron los 21 millones restantes? En su casa. Días antes convencidos de votar, a última hora decidieron abstenerse. Compraron –sin saberlo-, las narrativas que los medios expandieron en todo el país: Votar es hacerle el juego a AMLO. Es una batalla perdida. Abstenerse es democracia. Aunque pierda no se va. Es solo desperdiciar recursos. No la solicitó la ciudadanía. Con estas y otras narrativas falsas, lograron que el abstencionismo triunfara.

Aprender la lección es darse cuenta del enorme poder que tienen los medios al grado de controlar todo. Cuando sueltan una narrativa, aun siendo mentira, y llega a asumirse como verdad, ningún argumento o evidencia logran que se cambie de opinión.

Esto fue lo que sucedió con la Revocación del Mandato, millones de mexicanos opositores a López cayeron en la trampa: No salgas a votar. Y ahora TODOS, sufriremos las consecuencias. ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.