No nos acostumbremos

Definitivamente la gran noticia de esta semana, ha sido la anulación constitucional del derecho al aborto de la Corte Suprema de Estados Unidos, al revertir la sentencia Row vs Wade, de 1973, que permitió durante casi 50 años, que, 70 millones de vidas humanas fueran truncadas de la forma más brutal. Un triunfo de toda una vida de Instituciones a favor de la vida, que aún contra corriente, nunca dejaron de luchar por el respeto a la vida de los niños por nacer y de las mujeres gestantes.

¿Por qué de las mujeres? Porque si hay algo que las marca negativamente, es darse cuenta, que permitieron, en momentos de desesperación y angustia, mataran a su hijo en su vientre. Las consecuencias físicas, pero sobre todo psicológicas son terribles, nunca lo olvidan, jamás vuelven a ser felices. Muchas se hunden en los vicios, y otras más se suicidan.

Esta resolución hizo que de inmediato entraran más de la mitad de estados en USA en prohibición, y otros blindaran sus constituciones, resultando que, en 43 estados de ese país, quedara restringido el aborto y solo en la constitución de siete estados, incluyendo New York y California esté aprobado y permitido hasta los nueve meses de gestación, algo que raya en el infanticidio.

De inmediato, Planned Parenthood, Marie Stopes, y todos los abortorios, por ley, cierran. Lugares de muerte, que, con dinero de sangre inocente, mayoritariamente de hispanos, gente de color y de escasos recursos se han hecho billonarios.

Este acontecimiento no es gratis, durante casi 50 años, miles de estadounidenses no quitaron el dedo del renglón pararevertir esta ley asesina, año tras año, se realizaban marchasmultitudinarias en Washington, lugar al que acudían miles depersonas de diferentes estados y organizaciones pro vida comoHuman Rights Watch. Sus integrantes, han calificado esta noticia como la noticia del siglo: “Nadie hubiese imaginado el regalo que Dios hoy nos está dando, para que entendamos que lalucha contra las leyes progresistas tiene sus frutos, aunque pase mucho tiempo, no hay que tirar la toalla si no vemos resultados. La lucha que hoy se consolida, es el resultado del activismode millones a favor de la vida y la familia, y de organizacionesque no claudicaron para lograr el veredicto que estamos celebrando”.

Y esta es una gran lección y aliento para quienes, desdenuestra trinchera, seguimos firmes en la lucha por la vida.Si Dios nos ha permitido participar trabajando por esta noblecausa, tenemos que entender que las respuestas tardan, perocambian el rumbo de la historia y de la sociedad en general.

Estados Unidos era uno de los países donde más se realizaban abortos en el mundo. Sigamos su ejemplo de lucha sin desfallecer, y entendamos que, aunque los procesos sean difíciles,siempre hay una esperanza para los más indefensos.

Que algún día, con la ayuda de Dios, podamos también nosotros vivir un triunfo como el que hoy nos llena de alegría, ennuestro amado país, ¡México, siempre fiel! como lo pregonabanuestro querido San Juan Pablo II en sus visitas.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.