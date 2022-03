No importa que te equivoques

"Primero menciona lo que tú serás; después haz lo que tienes que hacer".

EPICTETUS

Es cierto que cuando intentamos algo muchas veces fracasamos, pero esto no debe ser motivo para que dejemos de intentar. Hay varios casos que nos demuestran este hecho, lo que se debe de hacer es tomar el fracaso como aprendizaje, y persistir. Bezos de Amazon comenta que cuando no hay fracasos en la empresa anda nervioso, porque significa que no están innovando lo suficiente. Veamos.

ALGUNOS EJEMPLOS

Walt Disney en los años 30’s del siglo pasado produjo alrededor de 400 películas cortas de dibujos animados. Todas gustaban pero ninguna producía dinero. En 1938 sacaron Blanca Nieves y los 7 enanitos, y eso cambió todo. Ese año cosecharon de ingresos 8 millones de dólares, cantidad extraordinaria para ese tiempo, pagaron todos sus pasivos e instalaron un estudio de grabación en Burbank, California que todavía existe a la fecha.

Los fondos de inversión invierten en empresas o proyectos interesantes, más del 90% fracasan, pero el 7-8 % que sí funcionan compensan las pérdidas y son las que brindan las utilidades.

Amazon constantemente está probando negocios nuevos, cientos de ellos, y los negocios que le brindan la posibilidad de experimentar son dos: Amazon Prime, y Amazon Web Services. ¿Que hubiera pasado si no intentan estas dos empresas?

Apple es una empresa líder en el ramo tecnológico, y su principal fuente de ingresos es el iPhone, ¿que hubiera pasado si Jobs no se sale del mercado de las computadoras e ingresa en el de comunicaciones y entretenimiento?

Warren Buffet, el famoso inversionista, asegura que durante su vida ha comprado entre 400 y 500 acciones, pero son diez de ellas las que le han dado la mayoría de su patrimonio. Charlie Munger, su socio, aclara al respecto que de no ser por estas acciones y algunas más, el rendimiento de su fondo de inversión sería más mediocre que bueno.

Phil Knight, el fundador de Nike, empieza vendiendo tenis en la cajuela de su carro visitando universidades ofreciendo el producto. El primer año (1964) tuvo una utilidad de 8 mil dólares. Cuando le interesa empezar a producir tenis los bancos de su país le niegan crédito y busca y encuentra financiamiento en Japón. El éxito comercial empieza a fluir más rápido aproximadamente veinte años después, con el patrocinio a Michael Jordan, y años después con Tiger Woods. ¿Que hubiera pasado si no insistiera?

CONCLUSIÓN

Estimado lector, la importancia de perseverar e insistir a pesar de las equivocaciones al parecer es vital. Si eres empresario, quizás funcionen la mitad de tus ideas de negocio o de estrategias. Si eres un buen trabajador, encontrarás la empresa adecuada en algún momento.

Ocurre algo similar en el aspecto espiritual: el problema no es que caigas, siempre y cuando no dejes de levantarte. El problema es permanecer tirado, o pensar que no hay remedio. Si lo hay. ¡Feliz domingo!