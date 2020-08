Estamos viviendo tiempos difíciles por la pandemia del Coronavirus que además de vidas y la tranquilidad de la humanidad se ha llevado hasta el precipicio la economía, lo que no se ha llevado es la delincuencia, que ha bajado sí, pero cada día es más violenta.

En el país el número de muertos por el Covid 19 compiten con los muertos por la criminalidad, en ambos casos poco o casi nada hacen las autoridades federales, estatales y municipales para que se reduzcan, lo más que hacen es dar cifras aproximadas pero no exactas.

Aunado a eso, el circo armado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador del caso Lozoya, en donde cada día salen más involucrados en actos de corrupción para los que pide cárcel; mientras que para su hermano pide respeto, Pío López Obrador recibió dinero, menos de las cantidades de Lozoya pero recibió, Andrés Manuel dijo que era para pagarle su salario y el de los participantes del movimiento. Tenía una cuenta bancaria que no era auditada por autoridad alguna, ¿no habrá recibido para sus salarios dinero de crimen organizado? Tan corrupto Lozoya como Pío López Obrador.

Mientras en Baja California se conoce el pleito entre el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz y el gobernador, Jaime Bonilla Valdez. El primero exige respeto y el segundo lo insulta, le dice que se ponga a trabajar. Vuelve González Cruz a solicitar a Bonilla que se disculpe; Bonilla le dice que es él quien debe disculparse ante los tijuanenses. El Alcalde tijuanense dice que tiene buena relación con el Gobernador; el Gobernador apuntalado por su patiño matutino, el doctor querendón, Alonso Pérez Rico le llaman a González Cruz, bipolar y maniaco depresivo.

Show televisivo de la mañanera de Bonilla fue retomado por “Qué Importa” programa de televisión de grupo Imagen, donde Eduardo Videgaray José Ramón San Cristóbal retoman el pleito de Bonilla y González Cruz, burlándose de Bonilla y de Pérez Rico. No hay respeto.

Bueno estos conductores no tienen respeto por nadie, como Bonilla.

Es temprano, dicen algunos, para hablar de candidatos y yo les contesto que ya ha salido el Sol, aunque la Luna aún se distinga. Ya les amaneció a muchos desde hace rato, la carrera por las candidaturas está en curso, aunque los tiempos legales no hayan llegado. Los golpes bajos no los ven las autoridades electorales porque todavía no hay proceso, no se han subido al cuadrilátero, pero desde los vestidores se escuchan los golpes. ¿Qué tan valioso es el cinturón de Gobernador y qué más viene con él que la lucha ha comenzado?

Sabemos que el Gobernador no tiene respeto a nada ni a nadie, se puede burlar de una mujer de Tecate que es alcaldesa, como de un alcalde de Tijuana que le dice flojo; se burla igual de reporteros, reporteras y medios de comunicación; igual que le echa bronca a secretarios federales. Nomás no pudo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así también se ha burlado de los que vivimos en Mexicali, hace mucho calor señor gobernador, pero si pide a las autoridades federales que le han negado que cobre impuestos a las gasolinas y el gas, a que vengan a la capital de Baja California y comprueben la contaminación, pero él no va a Mexicali porque hace calor y despacha desde la Cespt, al parecer. No hay respeto.

* El autor es periodista independiente.