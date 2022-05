No es Reforma es un Salto al Pasado

SOMOS LO QUE HACEMOS

No debemos seguir consintiendo a políticos que se refieren a él como el mejor presidente de la historia, su zalamería con López Obrador se está convirtiendo en un gran costo para el país; es que si en su momento no nos defendieron de una consulta como la de Constellation y hoy aplauden la idiotez de Dos Bocas, la “nacionalización” del litio, la cancelación del NAIM, el ecocidio, sin proyecto que sustente su valía, del tren Maya, la cancelación de las guarderías, la cancelación del Seguro Popular y los miles de muertos, muchos de ellos niños enfermos de cáncer, la cancelación de fideicomisos, becas, programas de apoyo a pequeños empresarios, el acoso a periodistas e intelectuales contrarios a sus ideas, la sumisión de Ministros de la Suprema Corte, la cancelación de la reforma educativa que obligaba a otorgar una plaza al mejor, no al sindicalismo podrido, que mata a sangre fría a maestros que se negaron a interrumpir clases en Oaxaca, o a la toma de las vías del tren de Lázaro Cárdenas, a haber dado la instrucción de dejar libre a Ovidio, internacionalmente buscado por ser un reconocido narcotraficante, o saludar de mano a su abuela, la madre del responsable de miles de muertos no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero, el Chapo Guzmán.

Por su ego personal López Obrador dilapidó la oportunidad de cambiar el país, cuando se miente y se deforma la realidad no se puede construir comunidad, por ello ante la estupidez de nombrar como traidores a la patria a los que nos oponemos a la idiotez de un gobierno controlador de la economía, que hace nuevamente de los sindicatos, a juicio personal el mayor lastre de nuestra historia, el impedimento más grande para una educación de calidad, energías limpias, renovables y competitivas; su necesidad de ser tratado como el máximo líder de su movimiento ha requerido de un culto a su persona, ausente de contrapesos al grado de ordenarle a su bancada no moverle ni una coma a las iniciativas que ha enviado al Congreso de la Unión. Al diablo con nuestros políticos de quinta que en aras de seguir trepando posiciones anteponen sus intereses antes que contravenirlo, ya sea se trata de una consulta popular, de la contra reforma eléctrica, o de la Ley Bonilla en nuestro estado.

Ahora que ya ha hecho pública su intención de dinamitar al INE, la institución más sólida, autónoma e independiente del estado, la que ha sido responsable de las últimas cuatro elecciones presidenciales que ha organizado, junto con millones de mexicanos en la jornada electoral, ha sido garante de la alternancia de 3 partidos políticos diferentes, algo impensable, cuando las elecciones eran organizadas por el gobierno, es ésta y no otra la intención de la reforma que López Obrador plantea, quitar el filtro ciudadano de los Consejeros Electorales para ser nombrados en su mayoría por dos de los poderes que él domina en la actualidad.

Requerimos de contrapesos, en su partido y en la oposición; no haberlos tenido en nuestro estado, como sucedió con Kiko Vega y Bonilla fue terrible. Que no nos falten ni los pantalones ni nos sobren los pretextos para seguir siendo cómplices de políticos más interesados en adular al presidente que en defender a nuestra gente.

* El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.