No creas en los cuentos

Definitivamente, estamos como país, ante una coyuntura muy delicada, la Democracia incipiente que tenemos y que tanto nos ha costado lograr y conservar, peligrosamente se nos está yendo de las manos.

En este contexto, surge la figura de la Revocación de Mandato, una herramienta ciudadana legal, contemplada en la Constitución, (Art. 35,34 y 89) aprobada por ambas Cámaras que, por primera vez, quienes somos los mandantes constitucionales, podemos utilizar para despedir o no al actual presidente de la República.

De inmediato y cada vez con más fuerza, surgen los analistas, opinólogos, diciendo: ¡Es una trampa para el INE!, ¡Lo mismo hicieron Chávez en Venezuela y Evo en Bolivia! Otros, analizan cuatro escenarios en los que ganando o no, AMLO sale ganando Otros despistados aseguran: ¡Hay que abstenerse, no caigamos en su juego...! ¡Vamos a golpearlo moralmente no acudiendo a votar! De esta forma, captan al electorado más enojado por abusos, mentiras y traición de este desgobierno. ¿Qué hay de cierto en esto? Vamos a analizarlos, nos daremos cuenta de que no quieren que descubras:

1.- Las revocaciones en Bolivia y Venezuela, se hicieron con órganos electorales ya copados por el poder ejecutivo.

2.- Las leyes de revocación en ambos países, exigían que la votación para ser vinculante, superara el número de votos obtenidos que llevó a la presidencia a quienes querían revocarle su mandato, trampa casi insalvable que aquí en México no existe por ley.

3.- En esos países ya existía la reelección presidencial que en México no tenemos, así que no puede usarse este referendo para promover la reelección.

4.- Tanto en Bolivia como en Venezuela, el gobierno compró a los principales líderes de opinión para asustar a la gente opositora al régimen, a fin de que no fueran a votar. ¿No sucede aquí lo mismo? ¿Cuáles la trampa? Tratar de convencernos a quienes no queremos a AMLO, que el 10 de abril hagamos “abstencionismo activo” “castigándolo” con indiferencia para que solo voten sus aliados. ¿No es esto algo totalmente absurdo?

Y tienen tanta habilidad para confundir, manipular, comprar o convencer a supuestos analistas, meten recursos a las redes sociales que hoy, muchos enojados y desencantados con AMLO, están pensando en NO ir a votar, olvidando que ya en junio, les dimos un palazo en las urnas, que les quitó la posibilidad de reelección indefinida como era su objetivo.

Entonces, ¿Te vas a tragar los cuentos con los que quieren quitarte el derecho y distraerte de la obligación de acudir a las urnas, cuando es el INE quien convoca? Abstenerte es la mejor manera de sepultar al INE. ¿Por qué? Porque así López “muestra” su incapacidad, dándole pie a crear un tribunal supremo a su conveniencia y con su gente para ganar todas las elecciones. Entonces sí, adiós democracia. ¿Esto quieres para México?

Llegó el momento para demostrar con hechos el Amor, la Lealtad, el Patriotismo y el Compromiso para nuestra Patria. Por México, nuestras familias, la Democracia y Libertad que merece, investiga, consulta la ley, ¡trabaja convenciendo a otros y de una buena vez...! deja de creer en cuentos.! ¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.