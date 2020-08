No al fraude a la ley en BC

Si algo sabemos quienes vivimos en esta bendita tierra, es el valor que tiene la vida y la familia natural. Esto ha quedado demostrado siempre; pero durante estos meses, dados los ataques que la familia natural ha recibido por parte del Congreso del Estado, queriendo imponer el matrimonio igualitario se ha incrementado. Hoy somos muchos más quienes estamos conscientes de que lo fundamental para tener una sociedad sana es promover y construir familias sanas, siendo el matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, modelo original y natural.

Esta verdad ha sido apoyada por la mayoría de los Legisladores, incluso algunos de Morena. Pero existe entre ellos una mafia anti-familia compuesta por los diputados Juan Manuel Molina, Miriam Cano, Monserrat Caballero, y Griselda Rodríguez que son quienes no solo nos han dado la espalda, sino que, como si no hubiera otros asuntos importantes que atender, siguen con la terquedad de querer imponer la figura de matrimonios igualitarios que ya en dos ocasiones ha sido rechazada en el pleno.

Pues ahora tienen otra “estrategia” según lo asegurado en un audio por WhatsApp, que una líder feminista llamada Jeny envía a sus aliados, diciendo lo siguiente:

“Hola amigos, les mando este audio porque les tengo excelentes noticias. Como ven, el miércoles pasado les comentaba que solo era un pequeño contratiempo en nuestra lucha por el aborto. Les traigo excelentes noticias. Si no se pudo en Veracruz, estoy segura que si se podrá en Baja California y con mayores posibilidades de éxito: Nuestra máxima guerrera Miriam Cano, ha encontrado la mejor herramienta. Como saben, se rechazó la Reforma Constitucional para los matrimonios igualitarios, lo intentaron dos veces, pero allá los anti-derechos han estado presionando un chorro, y eso hizo que no procediera; la última vez les faltó solo un voto. Viendo esto, decidieron cambiar la estrategia y en sesión extraordinaria se va a meter una iniciativa para modificar el Código Civil; para esto nos sobran votos, solo se necesitan trece, pero ustedes dirán, si es anticonstitucional esa modificación, ¿Por qué no han modificado su Constitución? Ahí entra nuestra estrategia. Primero se va a buscar meter una controversia constitucional para que sea atraído a la Corte. ¿Pero el artículo de la Constitución prevalece sobre el Código Civil? Esto ya está súper contemplado porque nuestro aliado incansable el diputado Juan Manuel Molina, ya sabe el camino a seguir. Así que muy pronto en Baja California, gracias a la astucia de nuestros legisladores aliados, con una súper modificación al código civil, lograremos los matrimonios igualitarios y el aborto legal en Baja California. Así que me despido, no sin antes pedirles que les manden mensajito de ánimo a Miriam y Juan Manuel, ya saben así discreto, privado, no debe salir a la luz hasta que se logre. Por supuesto también a nuestra feminista incansable Monserrat Caballero, que con gusto les comparto, pudo lograr seguir al frente de la bancada de Morena, así que tenemos nuestros aliados al frente”

Con esto queda claro que esta mafia anti-familia está buscando impulsar estas reformas, para imponer de manera tramposa y forzosa el aborto, a espaldas de la decisión de los bajacalifornianos.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.