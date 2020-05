No a la ampliación de mandato

Somos lo que hacemos

Desde hace más de cuatro años he sostenido públicamente una agenda para construir el Sistema Estatal Anticorrupción, por ello denuncié públicamente la corrupción del entonces gobernador Kiko Vega y de algunos de sus principales beneficiarios así como la de los alcaldes que han sido una vergüenza para sus municipios y que hoy cargan con el desprestigio resultado de pésimas y corruptas administraciones; Hirata, Moreno, Pérez Tejada, Jaime Díaz, y “El Patas”, entre otros son una clara muestra de ello.

Tan sólo lo acontecido en el sexenio pasado fue motivo suficiente para que la gente le negara la confianza al PAN, sus liderazgos no tuvieron ni la calidad moral ni los arrestos para correr a cuanto oportunista y corrupto hicieron del privilegio de servir a nuestra gente, la desvergüenza del robo público, del agandalle a su favor, casi nunca a favor de los ciudadanos, desde el gobernador Vega y sus principales colaboradores en los que no encontraremos a uno que pasara la elemental prueba de no haber sido cómplice al no haber tenido ni la dignidad de denunciar lo que ahora ya es evidente.

La calidad de nuestros políticos y funcionarios públicos es proporcional a la nuestra, ciudadanos que no hemos hecho otra cosa que desdeñar la causa pública al amparo de mil motivos, encuentro el conformismo como el principal, para terminar solos, refugiándonos en la estupidez de nuestras continuas quejas. Desde hace meses he sostenido un llamado a través de mis colaboraciones y entrevistas a que salgamos a defender el estado de derecho, repito, el tema no es ni Bonilla ni Kiko, si lo es el marco legal mínimo que requerimos para que nuestro estado garantice piso parejo para todos, ya sea el gobernador o cualquier ciudadano. Es por lo anterior que aquilato enormemente las acciones que desde la COPARMEX se han hecho en nuestro estado al respecto; mi reconocimiento a Guillermo Rivera Millán por su ejemplo de valor y la convicción que desde la correcta aplicación del derecho mucho podemos lograr, a Eduardo Letayf Padilla con quien me une la fuerza de las ideas y la convicción de que uno no deja de querer a su tierra, aunque se encuentre lejos de ella. Veo con preocupación que otros organismos empresariales así como aquellos que se dicen representantes de la sociedad civil guardan la complicidad del silencio, esa que es sinónimo de querer congraciarse con el nuevo grupo dominante de la política estatal, vuelvo a la misma tesis, nuestros gobiernos son muestra clara de quiénes somos los ciudadanos.

El Ministro Franco ha entregado a sus pares su proyecto de sentencia, la misma declara lo que muchos, tristemente muy pocos hemos sostenido en nuestro estado: la ampliación al mandato es inconstitucional; los 21 lamebotas que se prestaron a su aprobación en el Congreso durante la pasada legislatura no deben ser olvidados, no tuvieron ni los pantalones ni la dignidad para defendernos, su precio fue tan pequeño como la altura de miras de sus argumentos. ¡Allá ellos y su pequeñez!

Hay un precedente, en el año 2006 la Corte resolvió por unanimidad que las ampliaciones de mandato no pueden aprobarse después de realizadas las elecciones, por cierto, ley propuesta por Amador Rodríguez Lozano en el estado de Chiapas. No se trata de Bonilla ni de Morena, se trata de defender el estado de Derecho.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.