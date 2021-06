Ni cuates, ni cuotas

Un día un panista me dijo respecto al gabinete del entonces gobernador, Kiko Vega.

“Es tan plural que hasta panistas incluyó”, en clara referencia a los pocos blanquiazules llamados.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Años después, fue la misma situación con el equipo de trabajo integrado por el actual gobernador, Jaime Bonilla.

Los gabinetes de los gobernantes siempre están en el ojo del huracán.

Las críticas están a la orden del día, que si son puros cuates que los acompañaron en campaña, que si son cuotas de su partido o alianzas, o que no hay personajes fundadores y originarios de los partidos que detentan el poder en turno.

La insatisfacción de los que quedaron fuera no se hace esperar, algunos logran hacer grillas permanentemente, otros se ahogan en el silencio conmovedor que arropa a quien no tiene seguidores.

Pero vayamos al grano, en la conformación de un gabinete estatal siempre se relacionan cuatro aspectos: militancia del partido que ganó, experiencia política, cercanía personal y política con el o la titular ganadora y las llamadas cuotas de campaña.

La próxima gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda seguramente va a tener un equipo de colaboradores muy combinado, perfiles que representan los cuatro puntos que menciono, toda vez que la experiencia política de los hoy llamados “marinistas” es muy incipiente.

Es decir, podrá haber lealtad y cercanía con ella, pero no tiene afines con bagaje político, entonces deberá contar con la madurez de un equipo, al cual no deba andar arriando o cambiando constantemente porque no dieron resultados, situación que puede llevar a un aprendizaje truncado y de retorno al inicio.

La inexperiencia técnico-política de los personajes que acompañan a Marina del Pilar puede ser un flanco débil del próximo gobierno y ahí es donde podría nombrar a personajes no muy cercanos, con tal de equilibrar experiencia con novatez.

La camada de políticos de Marina no tuvo complicaciones en el Ayuntamiento de Mexicali, algunos de los cuales se le pandearon con la pandemia.

A nivel de gobierno del Estado es muy diferente, mucho más complejo, profundo y complicado si vienes apenas a aprender.

En el tema de las áreas como Hacienda, Seguridad, podría traer perfiles externos, ya que en caso de solo tener personajes cercanos y leales, pueden convertirse en un lastre, por falta de experiencia en el delicado cargo.

En Educación el camino está avanzado con Catalino Zavala, en Hacienda dicen que será un financiero de “grandes ligas nacionales”, en la coordinación de Gabinete se pretende colocar a un técnico académico que sepa de organización.

En reciente conferencia de prensa, Marina del Pilar dijo que no habrá cuotas, ni cuates, sino “verdaderos peritos en cada uno de los temas” que representarán. Eso, lo esperamos todos.

A diferencia de Bonilla que conformó un gabinete sin morenistas, prácticamente, la gobernadora electa tiene la oportunidad de darle espacios a militantes comprometidos con la causa de la 4T, que combinen experiencia y eficacia.

Dura búsqueda, sin lugar a dudas. Seguramente habrá heridos en el camino, pero deben tener ambulancias inmediatas que los levanten, para evitar que se les salga de control y los chivos en cristalería hagan más ruido del necesario, en su inicio de gobierno.

La verdad sea dicha

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.