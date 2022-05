NI, NI, NI, NI, NI...

SOMOS LO QUE HACEMOS

Ni Ingeniero, Ni gobernador por 6 años, Ni secretario de SCT, Ni subsecretario de Gobernación, Ni senador; lo que sí: Pésimo gobernador, mire que ser peor que su antecesor, Kiko Vega en tan sólo dos años habla de su falta de capacidad y del desdén con el que se conduce; ¿Qué se podía esperar si se hizo acompañar de gente tan chiquita como Vicenta Espinoza o del “Doctorcito del Amor” en plena pandemia?, ¿Cómo impartir justicia si hizo a su compadre Fiscal?, ¿Cómo propiciar el empleo de nuestra gente si no tuvo los arrestos de defender la inversión privada en el estado?, tristemente el común denominador de su gobierno fue su apoyo y complicidad con el despacho de un vulgar adicto, FISAMEX, extorsionador de ciudadanos y empresas mediante el abuso de la fuerza del estado; para eso sí que fueron muy buenos.

Bonilla es un embustero, la primera vez que escuché su nombre fue hace muchos años cuando la Liga Mexicana del Pacífico lo vetó de por vida por haber comprado jugadores de un equipo de beisbol para que los Potros de Tijuana, equipo de “su propiedad” ganara la final de la liga, no cabe duda quien nace para tamal del plato jamás se sale, por ello las historias de sus negocios a la luz del dinero y cobijo de Xicoténcatl Leyva Mortero, su padrino y “hacedor” en la política del PRI de toda la vida, bueno hasta que el oportunismo lo hizo acercarse a AMLO, que urgido de financiamiento aceptó en su movimiento todo tipo de expresiones, desde las mejores y más auténticas hasta gente como Bonilla, quien es un vulgar gandalla, para muestra su intento, junto con 21 diputados lamebotas, de chingarnos 4 años a través de la ”anti ley Bonilla”; no deja de ser una pena que muchos de ellos hoy son parte del grupo más cercano a la gobernadora; claro, hace un par de años se doblaron como contorsionistas de circo con tal de agradarle al “Inge” que no es Ingeniero, hoy, se desgarran las vestiduras por marcarle distancia.

López Obrador lo hizo senador, un par de meses después lo hizo delegado del gobierno federal en nuestro estado, luego el mismo López Obrador, le ordenó contender por la gubernatura del estado; recordemos que AMLO lo calificó como el mejor gobernador de la historia; ese es el nivel de la 4T. El NINININI blofeó que se iba de subsecretario de Gobernación, de secretario de Comunicaciones y Transportes y sucede que hace un par de semanas, creo yo, más necesitado del fuero que su amor y compromiso por nuestra gente, total si ese hubiera sido el caso hubiera sido senador por el tiempo completo y no remedo de todo y desperdicio de mucho.

Juan Marcos Gutiérrez es un tipo valiente, es de esos pelados bragados que hicieron que el PAN valiera la pena por mucho tiempo, lástima que en ese partido quedan muy pocos como él, a él le debemos que el Tribunal haya fallado en contra de Bonilla por el hecho de que al haber jurado como gobernador agotó su derecho a continuar como senador. Me imagino que el NINININI otra vez se asesoró del ”mago” Rodriguez Lozano, a lo mejor a la próxima le sugiera un auto infarto, tal vez tenga más suerte, ¡Esos sí que le salen muy bien!

* El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.