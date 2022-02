Mucha sangre derramada

Hacía tiempo que no le dedicaba tiempo a escuchar la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, me hartó escuchar a un hombre enfermo de poder al cual conocí sano de ese mal, podría decir que tenía esperanza de que al llegar al poder íbamos a ser invitados a sacar adelante al país, todos juntos, sin castas, sin derechas o izquierdas, sin fifís ni chairos, sin conservadores o liberales, todos juntos, pero me decían “se vale soñar”.

Estamos en el cuarto año de gobierno de López Obrador y tenemos un país más desunido, más violento, más mal educado, sin medicamentos para niños con cáncer. La saliva que gasta día a día el presidente no marca un rumbo, sino solo habla de sus opositores, de los neoliberales, los corruptos, los del pasado, pero él es también el pasado, tres años desperdiciados en discursos, mientras de norte a sur, de este a oeste la sangre sigue derramándose a pesar de sus discursos matutinos.

En Zacatecas gobierna Morena, se ha desatado una guerra encarnizada cargada de muertos y muertas, el abandono de poblados por el terror de que lleguen grupos armados de algún cártel y se lleve a jóvenes, o simplemente los maten para robarles algo de ganado. David Monreal, el agarra nalgas, gobernador de Zacatecas reconoció que no se puede resolver el problema de inseguridad únicamente con la presencia de las fuerzas armadas, ahora hasta le pide a Dios que lo ayude, mientras corre sangre.

Colima, un estado aparentemente tranquilo, avasallado por los grupos criminales que tanto aterrorizan en el campo como en las ciudades, matan a personas que son abandonadas en autos frente a la universidad de Colima y mientras en las mañaneras López Obrador se entretiene hablando del periódico inmundo Reforma, en Colima corre sangre.

Ha iniciado su cuarto año de gobierno con cinco periodistas asesinados y presume que se está trabajando en esclarecerlos, eso dice López Obrador, en tanto, Alejandro Encinas, sub secretario de gobernación reconoció que del total de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en estos tres años, el 90 por ciento continúan en la impunidad, no se ha logrado nada, declaraciones contrarias y mientras corre sangre…

López Obrador declaró en Tijuana que el gobierno de Estados Unidos está financiando una campaña en su contra, que le da dinero a grupos de poder para atacarlo. Mientras se trasladaba al aeropuerto de Tijuana mataban a una persona frente a una funeraria en el bulevar Fundadores de Tijuana, muy cerca del cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar, donde minutos antes encabezaba la conferencia mañanera y en la zona centro, en la cajuelade una camioneta descubren el cuerpo sinvida de una joven que habían denunciadocomo desaparecida, Elizabeth se convierte en el número 24 de las mujeres asesinadas en Tijuana. López Obrador tomaba suvuelo comercial, mientras corría sangreen Tijuana.

Miles de elementos del ejército, la marina y Guardia Nacional han sido desplegados por las regiones más violentas, pero los criminales se burlan de ellos, van yson paupérrimos sus resultados.

En Michoacán no solo los cárteles handañado la colecta de frutos como el aguacate, por culpa de una amenaza a un funcionario del Departamento de Agriculturade Estados Unidos a su celular cuando estaba en Uruapan, Michoacán, se ha cerradola frontera al aguacate michoacano, mientras en Michoacán corre sangre. Sé que nohabrá golpe de timón por López Obrador aquien vi que envejece y tarda más tiempoentre oración y oración en su discurso mañanero y mientras corre sangre…

*- El autor es Periodista independiente