Morena necesita al mejor gallo de su historia en BC

Los nombres de los “suspirantes” a la gubernatura de Baja California están ya echados sobre la mesa: Arturo González, Mario Escobedo, Marina del Pilar y Armando Ayala. Seamos sinceros y dentro del partido de Morena, no existe nadie más que tenga mediana fuerza, nombre ni relevancia para poderlo intentar. El escenario para el partido de López Obrador ha tenido un giro de 180 grados, una vez que el run-run de la alianza PAN, PRI y PRD se hizo realidad. La gran diferencia es que los dinosaurios del pasado, son ahora oposición y Morena en sólo un año de Gobierno Estatal, se ha desgastado lo mismo que le tomó al PAN desmoronarse durante 30 fatídicos años de voracidad, saqueo y engaños.

Hace un año todo mundo creía que Morena tendría seguras por lo menos las siguientes dos gubernaturas, pero hoy a 12 meses de los descarados cobros inventados e irreales, en contra de los ciudadanos a través de la CESPT (sólo por mencionar una de tantas cosas que están mal), ha quedado claro que el “pueblo bueno” no perdona ni a quienes con bonitas palabras los endulzaron hace apenas un año. Esto no significa por supuesto, que el partido de “la esperanza de México” ya tenga todo perdido, sino que debe andarse con pies de plomo si no quiere quedar en el olvido y abandono. No solo tienen a todos sus enemigos unidos en su contra con el nuevo llamado “PRIAND”, sino que ahora resurge un gigante dormido: El Ingeniero Jorge Hank.

Hasta el momento nadie sabe si el patriarca de los Xolos se lanzará por segunda vez a la contienda electoral, pero lo que sí queda claro es que una gran parte del pueblo, lo quiere, aplaude y admira, a pesar de sus escándalos de vida. En todos los sondeos que se han hecho en redes, poniendo a competir a Hank contra Morena, frente al PRIAND o incluso cuando se pone al ingeniero como candidato independiente en contra de todos los partidos existentes, la ventaja del dueño del Estadio Caliente es casi siempre de 3 a 1, si no es que más.

Conclusión, si Morena quiere ganar, necesita a su mejor gallo real, no al consentido del Gobernador Bonilla, ni al del dedazo del Peje, sino al que verdaderamente tenga peso electoral, porque si se lanza Hank, los va a despedazar. Y por otro lado, el PAN sin Hank, está destinado a otros seis años de olvido y anonimato. El único gran rival a vencer, ya tiene nombre y apellido… Yo me pregunto: ¿Y todos los partidos qué van a hacer? Es definitivo que a pesar de sus alianzas, sin Hank van a la derrota y si van contra Hank, necesitan a su mejor candidato de la historia.

*- El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.