Morena… ¿carro completo en Baja California?

Durante su visita a Mexicali, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido político ganará carro completo en Baja California en la elección de este año.

¿Cómo es posible que los actuales dirigentes partidistas continúen utilizando un discurso político digno de 1970? Desde que tengo memoria, los políticos acostumbran decir dos cosas. Antes de la elección dicen que ganarán carro completo…cuando no lo harán. Y durante la jornada electoral se proclaman ganadores…cuando aún no hay resultados.

Sorprende que Mario Delgado, un político que, en teoría, no forma parte de la generación de los políticos dinosaurios que sigue al frente de nuestro país, continúe pronunciando las mismas frases de antaño que tanto detestamos los ciudadanos.

Mario Delgado debería de bajarle 77 rayitas a la soberbia y reconocer todas las cosas que su partido político ha hecho mal en Baja California. A lo largo de los últimos años, bajo un gobierno de Morena en nuestra entidad federativa, hemos visto intentos de fraude a la constitución, aumentos de impuestos, y, sobre todo, hemos visto un sinfín de pleitos políticos.

Cierto es que venimos de tres largas décadas en que la porquería del Partido Acción Nacional saqueó y mal gobernó nuestro estado. Pero ello no significa que los ciudadanos estemos fascinados con la administración actual. La mayoría de las cosas no han mejorado en lo absoluto. Seguimos esperando el gran cambio que prometieron.

Me queda claro que el dirigente de Morena no va a declarar que perderán la elección. Nadie espera que diga eso. Pero bien podría decir cómo van a obtener, o cómo piensan retener, la confianza de la gente. Bien podría ser autocrítico, señalar aquello que el gobierno morenista no ha hecho bien y explicarnos a los ciudadanos qué plan tienen para los tiempos venideros.

¿Tiene razón Mario Delgado? ¿Morena ganará carro completo en Baja California? Sinceramente, lo dudo mucho. Cierto es que el Movimiento de Regeneración Nacional continúa arriba en las preferencias electorales. Cierto es que el presidente López Obrador continúa siendo un mandatario sumamente popular. A pesar de ello, se antoja difícil que Morena lo gane todo en nuestra entidad.

¿Por qué? En primera, por las divisiones internas. Como buenos hijos del priismo, los morenistas se están haciendo garras entre ellos y ello generará una división que les termine costando una importante cantidad de votos.

En segunda, porque a pesar de que no existe una oposición fuerte y sólida, sí pueden presentarse, de forma aislada, candidaturas que sean interesantes, competitivas y atractivas para el electorado. Es ahí donde Morena seguramente perderá espacios.

Nadie debe ganar “carro completo”. Ya no estamos en 1970. No debemos darle todo el poder ni al PRI, ni al PAN, ni a Morena, ni a nadie. Aprendamos a votar de forma inteligente. Ya es hora.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.