Eurípides escribió la siguiente aberración: “Aborrezco a la mujer sabia. Que no viva bajo mi techo la que sepa más que yo, y más de lo que conviene a una mujer. Porque Venus hace a las doctas las más depravadas” …

Poeta y dramaturgo griego de la talla intelectual de Esquilo y Sófocles con todo lo sobresaliente que se quiera enlistar; pero, Eurípides también fue un misógino de marras. Imposible negarlo.

La cita euripideana que abre mi artículo pone de manifiesto que la perversa misoginia existe desde tiempos remotos y ha estado actuante en todas las culturas, “incluida la cuna de la civilización”: La antigua Grecia.

Eso, sin remitirme al pasaje bíblico que señala que por culpa de Eva nos convertimos en pecadores “in sécula seculórum”. ¡Hágame el favor!

Nada justifica la funesta práctica de la misoginia por añeja, arraigada y extendida que se encuentre. Fenómeno cultural, filosófico, histórico, mitológico y religiosos producto de patologías psicológicas y sociales.

Desde siempre, el hombre que irracionalmente odia a la mujer porque no la puede dominar o poseer; la agrede y la violenta por ser un cobarde misógino en ciernes o consumado.

Los hay en todos los ámbitos y niveles socioculturales y económicos. Los peores son los misóginos que tienes algún tipo de poder familiar, laborar o jerárquico. Los más acomplejados y torpes emocionales son los más violentos.

En México, a muchos misóginos se les llaman machos sin que en realidad sean valientes o intrépidos; más bien son abusivos y algunos, violadores. Lastre social producto de una deficiente educación, falta de valores y la más elemental sensibilidad humana.

LA PALABRA DE HOY: MISOGINIA

Aversión y odio hacia las mujeres, muchas veces sólo por el hecho de serlo. 'Misogynia' palabra que aparece en el siglo IV antes de Cristo en las tragedias griegas.

'Misos' significa odio, 'miséin' / odiar y 'gyné' / mujer. Vicio que se manifiesta en la cosificación y abuso sexual; discriminación, denigración, exclusión social y laboral en contra de las mujeres principalmente por el androcentrismo: “todo depende y gira alrededor de la voluntad del varón” … “Mijo no se levante, que lo atienda su hermana, ¡para eso está!” Frase muy mexicana que ha cultivado a muchos misóginos.

La palabra que designa el odio en contra de los hombres es misandria. Sin embargo, tiene una proporción mínima frente a la pululante misoginia.

DE MI LIBRERO: YO, LA PEOR.

Novela histórica y ficcional alrededor de la vida Sor Juana Inés de la Cruz, monja proscrita por el clero novohispano por ser una culta poetisa de excepción. Escrita por de Mónica Lavín y publicada en 2009.

Al exigirle que abandonara sus libros y dejara de escribir; ella los interpeló: “Ahora me piden que sea otra de la que soy, que me corte la lengua, que me nuble la vista, que me ampute los dedos, el corazón, que no sienta más de lo que es menester y propio de una religiosa” … propio de una mujer al más perverso estilo misógino de siempre.

*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.