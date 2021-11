Mis ferrocarrileros

Recuerdo con mucha nostalgia, que siendo muy niño y visitaba la ciudad de Aguascalientes, mi tierra natal, tenía un acercamiento con el ferrocarril: primero por escuchar no muy lejos el pitido de la máquina, seguido por el de una campana, el fuerte chocar de los metales al avanzar los vagones y el clásico rechinar de los durmientes. También porque mi abuelo Teófilo García Rojas fallecido muchos años antes había sido maquinista y mi otro abuelo Rafael trabajaba en los talleres de los ferrocarriles y el menor de mis tíos de nombre Teófilo García Montejano, hermano de mi madre fue denominado el jefe de patio más joven en esos tiempos. Nada que hablar de los “Rieleros”, toda la familia le iba al equipo de beisbol y algunos tíos lo escuchaban por la radio, pero a mí como futbolista no me llamaba la atención. Siempre me gusto subirme a las escaleras de los vagones, con el tren en movimiento, que aunque peligroso siempre fue una tradición. Años después escuche la canción de “Maquina 501” que su letra dice: “Maquina 501 la que corrió por Sonora, por eso los garroteros el que no suspira llora. Era un domingo señores como a las 3 de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre, dentro de pocos momentos madre tengo que partir del tren se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación el tren ya estaba silbando y un carro con dinamita se les estaba quemando; el fogonero le dice Jesús vámonos bajando mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta, yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Le dio vuelo a su vapor, como era de cuesta arriba antes de llegar al 6 allí terminó su vida…” Aunque de inicio no les encontré relación, después supe que el “Día del Ferrocarrilero” 7 de noviembre, se creó en homenaje a Jesús García Corona, maquinista que salvó la vida de cientos de individuos con su acto heroico en Nacozari, Sonora. García Corona, quien primero fue trabajador en las minas de cobre de la región y posteriormente subió de rango a maquinista, falleció al descarrilar de manera consciente un tren cargado de dinamita. Se cuenta que García Corona tomó la decisión de avanzar con el tren a campo abierto, donde la explosión no mataría a gente inocente, pues el cargamento se había encendido accidentalmente. Antes de explotar el convoy, García Corona indicó saltar a sus ayudantes para que se salvaran, pues ya habían apoyado en poner en marcha el tren. Pero “Día del Ferrocarrilero” no solo se rinde homenaje a Jesús García Corona, ‘El héroe de Nacozari’, sino también al esfuerzo de todo el gremio que colaboró en la apertura de caminos para que pasara este medio de transporte, el cual fue uno de los más importantes en México. Y por este medio quiero homenajear a mis ferrocarrileros, Teófilo García padre, Rafael Gómez, Teófilo García hijo y mi amigo Marcos Robles.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.