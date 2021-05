México en peligro

Uno de los peligros que se vislumbran en las próximas elecciones, es la injerencia de López Obrador en el proceso electoral, quien, cínicamente aun siendo delito electoral con derecho a cárcel, declaró: Si, me estoy metiendo y lo seguiré haciendo. Es decir, le vale un cacahuate la ley y la Constitución, algo que a estas alturas ya ni nos sorprende.

Pero López ya no las tiene todas consigo, según las últimas encuestas de Mitofsky, su popularidad ha bajado en las últimas dos semanas 4 puntos porcentuales, debido en gran parte a la tragedia de la línea 12 del Metro, por negligencia de la jefa de Gobierno y de López al recortar el presupuesto para su mantenimiento. El resultado de todos conocido, llenó de sufrimiento y dolor a cientos de mexicanos pobres, esos que López juró proteger…. No solo no lo hizo, ni siquiera tuvo la nobleza y solidaridad de estar ahí, acompañándolos, dándoles el apoyo moral que en momentos de angustia los seres humanos tanto necesitamos. Su crueldad fue tal, que al cuestionarle un reportero su ausencia, dio la respuesta digna a su falta de humanidad: ¡ Al carajo ¡

Esto ha abierto los ojos a muchos mexicanos, así como la actitud de López de desentenderse de la seguridad del país. Su argumento de “abrazos no balazos”, nos han llevado a tener un país violento como nunca, en manos de narcotraficantes y delincuentes. Secuestros, asesinatos, robos, desaparición de niños, extorsiones, y una inseguridad sin control, en la mayoría de los Estados de la República.

En ningunas otras elecciones, habíamos visto lo que hoy tenemos: El asesinato de 35 candidatos a diferentes cargos, de partidos contrarios a Morena; amenazas de muerte a otros, así como a periodistas que lo único que hacen es su trabajo, pero que no son comparsas de López, algunos han tenido que huir del país, otros fueron despedidos injustificadamente por órdenes superiores.

¿Cómo puede ser posible que un solo hombre esté destruyendo un país tan grande como el nuestro? ¿Dónde están esos mexicanos que orgullosamente al cantar nuestro Himno, pregonan “si un extraño enemigo profanara oh Patria tu suelo, un soldado en cada hijo te dio?

¿Y no es profanar nuestra Patria llevarnos a perder nuestra libertad, conducirnos a un autoritarismo dictatorial, donde solo su voluntad cuenta, pasando por encima de nuestras libertades fundamentales, de la Democracia que tanto nos ha costado mantener, comprada con la sangre de los verdaderos héroes de nuestro país?

Estamos en un real y enorme peligro. De nosotros depende el rumbo que tome nuestro México. Si no tomamos en nuestras manos su destino, no le echemos después la culpa al gobierno, nosotros tenemos el arma para derrocarlo: Nuestra credencial de elector, votando responsablemente.

Este 6 de junio es nuestra oportunidad. Involucrémonos, participemos, hagamos el compromiso de llevar a familiares, amigos y conocidos a votar. Dice una frase: “Si no participas no te quejes” yo les digo: Si no participas prepárate para perder y que tus hijos pierdan, al menos por una década, la libertad, la estabilidad y la paz de la que a pesar de López, todavía hoy disfrutamos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.