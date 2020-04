México de mis recuerdos

De ninguna manera deseo ser agresivo con las los políticos, con las personas que en el trayecto de su vida les es imposible vivir fuera de los partidos políticos, mejor aún fuera del presupuesto.

En mi juventud, viví la euforia de los priistas. Se usaba con frecuencia esta frase: “Vivir fuera del presupuesto es un error”. Los liderazgos de los sesenta y setenta e incluso parte de los ochenta eran necesariamente apolíticos sin empleo, y naturalmente quienes accedían al poder: diputados, presidente municipales, delegados de esto y aquello, dirigentes sindicales etc. Desde luego, éstos, obligados estaban a servir; a cumplir con su cargo, con sus responsabilidades. Era su proyecto de vida principal. Un político de aquellos se las veía negro, cundo quedaba fuera, de hecho, era su principal manera de ser; de vivir.

Hoy en Morena, las cosas no han cambiado mucho. El afán de llegar básicamente es quedar dentro del presupuesto. Decenas de políticos que brincaron a Morena fue ante todo seguir dentro. Hoy son diputados, senadores gobernadores que llegaron a Morena con el simple impulso de quedar dentro del presupuesto, dada la fuerza de Morena. No es mi intención decir nombres para no tocar sensibilidades. Es posible que este impulso sea igual en todas las naciones, más solo sé que en México existe una enorme población sin empleo; sin actividad productiva que realizar y ello, básicamente condujo y conduce a cientos de personas a dedicarse a la policía; a ser o llegar a los cargos públicos. Con todo respecto al resto de partidos, yo, sin ser panista tengo muy presente que los panistas la mayoría son personas emprendedoras en diferentes actividades económicas: profesionistas, industriales, comerciantes etc. Reitero que no tengo partido ni me interesa pero debo decirlo; algunos panistas ganan más dentro de sus empresas y profesión que ser empleados políticos. Es una realidad al margen de que también muchos panistas llegan al poder y por lo tanto, estar dentro del presupuesto. Me pregunto a la vez: ¿Como serán los políticas en otra naciones, en Francia o Italia? por ejemplo, pero sé, conozco a los política mexicanos, desde mi juventud. Otra cosa es afirmar que fueron buenos, malos o regulares. Este es otro tema y solo pongo un ejemplo, el de Milton Castellanos Everardo. La pregunta sería: ¿Fue buen gobernador, regular o malo? Lo que lleva a considerar que hubo además presidentes y hombres valiosos por sus obras. Otro asunto; otro tema, reitero, sin duda. No vivían de este afán político, el exgobernador de Baja California, Raúl Sánchez Díaz. Este era ingeniero gerente de ferrocarril en Mexicali y le llegó el cargo directamente de un “dedazo”. Milton Castellanos era abogado; Francisco Dueñas Montes era médico; Eugenio Elordury, comerciante, empresario y en fin existen las excepciones. Mi juicio solo se ajusta a la mayoría de políticos mexicanos en su gran mayoría. Es una triste realidad, al margen, reitero de lo valioso o pésimo de su gestión. Muchos de los integrados a Morena solo brincaron a este partido por seguir viviendo del presupuesto, reitero, quien se atreve a negarlo. Existen varios incluso que son senadores o diputados y que llegaron a partir del fracaso de sus partidos.

Naturalmente, otro juicio es si por ejemplo, los priistas dejaron en su trayectoria dentro de sus gobiernos sucesivos aspectos fundamentales y valiosos para México. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM o el IMSS, etc. De los que me ocuparé en el siguiente envío.

* El autor es artista plástico.