Mexicali ciudad limpia

Al parecer, el próximo año no habrá recursos suficientes para realizar obra pública en el municipio de Mexicali, a no ser que la alcaldesa “mueva” sus influencias y pueda gestionar a través de diversos mecanismos y convenios de coordinación para allegarse financiamientos para pavimentar la ciudad que está atestada de baches. Adicionalmente, es de todos conocido que nuestra ciudad es de las más contaminadas del país, si viene ingresando por la carretera de Tijuana se encontrará con los olores fétidos que despide una empresa ganadera o también los olores que provienen de la laguna de oxidación a la altura de las colonias Ahumadita y Zaragoza; o si usted llega en avión, a un lado de su camino encontrará una serie de yonkes que venden partes para autos, cuyo acceso tiene que hacerse por terracería provocando polvaredas inmensas que le dan la bienvenida a todas las personas.

Esta es la carta de presentación de nuestra metrópolis, la capital del estado de Baja California, este es el escenario. Por otra parte, existen los canales de riego en desuso que hoy se han convertido en zonas residenciales, invadidas de zancudos y/o en sendos basureros clandestinos en donde todo mundo, sin pudor alguno, tira basura ante la complacencia de las autoridades. Es necesaria la integración de una política ecológica que venga a enmendar toda esta situación y que se multe a las personas que tiren basura en lugares públicos o que no mantenga el frente de su casa limpio, bien barrido. También se requiere tomar medidas en aquellas colonias donde hay talleres de carrocería, pintura y talleres mecánicos que contaminan y afean las zonas residenciales. Por ello, se debe de clarificar “el uso de suelo” y evitar la contaminación del aire y del ruido.

Da vergüenza que los turistas que vienen a visitar nuestra ciudad adviertan este paisaje tan desagradable, esto no sucede en otras ciudades como Oaxaca y Guanajuato, donde la gente ha tomado conciencia de la necesidad de no tirar basura en las calles y donde los ayuntamientos a través de una reglamentación clara obligan y multan a las personas que tiran basura en la vía pública. Si bien sabemos que estamos en una crisis en donde la economía no crece y que los presupuestos son raquíticos para estos menesteres y donde se les da prioridad a otras necesidades, es importante que las autoridades y la comunidad participen en estas actividades.

Si es verdad que no habrá presupuestos para pavimentar la ciudad que está llena de “baches”, mínimo debería de hacerse el esfuerzo de rellenar los “hoyos o cráteres” existentes en las vialidades de mayor circulación, incluyendo la “zona dorada”, que en sus alrededores cuenta con “drenes” llenos de basura y de animales muertos contaminando el ambiente. Hay que darle orden y limpieza a la ciudad, primero actualizando la regulación sobre el uso de suelo y después convocando a la ciudadanía a aplicar cotidianamente una “cultura de la limpieza”, con el apoyo de un programa municipal que el cabildo apruebe y que el sector empresarial se sume apoyando con recursos ya sean económicos o en especie. Conocemos varias ciudades del país con más población que la nuestra donde existe más limpieza, es de lamentar que Mexicali ocupe un nada honroso primer lugar nacional en contaminación.

Ante los recientes incendios que han devastado miles de hectáreas en la zona costa del estado avivados por los “Vientos de Santana”, como medida precautoria debemos limpiar y escombrar lotes baldíos, juntar la basura y despejar todo lo que tenga que ver con matorrales y arbustos.



* El autor es economista egresado de la UABC.