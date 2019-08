El presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, presentó su tercer y último informe de gobierno bajo el lema: ¡Mexicali, cada vez mejor! Por ello, ha llegado el momento de hacer un balance de la gestión del alcalde panista. Ha llegado el momento de preguntarnos: Mexicali, ¿cada vez mejor?

Estos son los tres principales puntos positivos:

1. Finanzas. Gustavo Sánchez se vendió en campaña como un fiscalista que podía rescatar al Ayuntamiento de Mexicali de la quiebra. Tres años más tarde, es evidente que la Tesorería Municipal ha hecho un buen trabajo. Las finanzas municipales distan mucho de ser maravillosas, pero, por primera vez, luego de varias administraciones, el Ayuntamiento respira.

2. BRT. El Sistema Rápido de Transporte, conocido popularmente como BRT, es una obra a la cual se le invirtieron millones de pesos, dinero de la ciudadanía, y que, más adelante, irresponsablemente, se dejó en el abandono. Sanchez Vásquez fue inteligente al retomar una obra que, el día de mañana, se convertirá en uno de los grandes proyectos de la ciudad.

3. Escándalos. A diferencia de las administraciones municipales anteriores, Gustavo Sánchez deja Palacio Municipal sin escándalo alguno. Esto no debería ser motivo de aplauso. La ausencia de escándalos debería ser la regla, no la excepción. Sin embargo, los últimos alcaldes terminaron su gestión rodeados de polémica. Todo indica Sánchez Vásquez se irá a casa bastante tranquilo.

Estos son los tres principales puntos negativos:

1. Tarifa transporte público. Gustavo Sánchez Vásquez llevó a cabo un incremento a la tarifa del transporte público que lo persiguió el resto de su gestión. A pesar de que intentaron vendernos una modernización, lo cierto es que esto nunca ocurrió. Mexicali cuenta con un transporte público deficiente y uno de los más caros de todo el país. Naturalmente, esto perjudica a los que menos tienen.

2. Seguridad. Tristemente, los feminicidios han sido un tema recurrente durante el último trienio. Cierto es que la inseguridad es un problema que se vive a nivel nacional. Los índices de violencia han aumentado en todo México. Sin embargo, se esperaba mucho de la actual administración en materia de seguridad pública. El gobierno municipal no pudo frenar la ola de violencia en Mexicali.

3. Corrupción. A Gustavo Sánchez le tocó vivir como alcalde una época de enorme repudio social hacia la corrupción. Ello representaba una gigantesca oportunidad. Las irregularidades de la anterior administración municipal eran más que evidentes. Sin embargo, el actual gobierno no pudo, o no quiso, hacer nada en contra de Jaime Rafael Díaz Ochoa. El alcalde Gustavo Sánchez optó por no combatir, de manera frontal, el tema más sensible para la gente.

En conclusión, considero que, a pesar de los errores, Gustavo Sánchez Vásquez encabezó un gobierno municipal maduro, sobrio, ordenado y disciplinado. Efectivamente, la administración de Sánchez Vásquez estuvo lejos de ser espectacular. Sin embargo, hay avances importantes en el tema financiero. En términos generales, se entrega un mejor Ayuntamiento del que se recibió.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.