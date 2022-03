“Mexicali, Mexicali, cachanilla tenías que ser”

Hay momentos que quedan grabados para siempre en tu memoria. Otros, en los que la piel se te eriza de la emoción. Y otros más que se vuelven historia. Este es mi caso cuando conocí a Antonio Valdez Herrera, compositor de nuestro amado corrido “Puro Cachanilla”.

Como un pequeño regalo a mi Mexicali que acaba de cumplir 119 años el pasado 14 de marzo, quiero compartir esta experiencia con mis lectores que me conmueve hasta las lágrimas y que atesoró como un preciado recuerdo en mi vida.

Corría el año 2003, y como periodista cubría los festejos previos al Centenario de Mexicali. Diariamente recibía la agenda de actividades que en ocasiones eran tan triviales y por obviedad no se tomaban en cuenta.

Era un sábado y para los reporteros era un día flojo, así que revisé la agenda y entre los 20 eventos programados me saltó uno que decía “Presentación de Antonio Valdez Herrera en Plaza Cachanilla”.

Cuando llegué no había gran parafernalia. No se colocó ningún templete. No se conglomeró público. No había un maestro de ceremonias. Pero en medio de la plaza frente a lo que antes fue la tienda Dorian’s, Valdez Herrera y Caín Corpus, hicieron vibrar los corazones de las personas que disfrutaban de un sábado relajado en la plaza comercial.

Con micrófono en mano, Corpus quien fuera el primer cantante en interpretar “Puro Cachanilla”, presentó al maestro Valdez Herrera, se refirió a él como el sonorense que sin sercachanilla compuso el himno que cimbra los sentimientos delos mexicalenses.

Así que enfundado en su impecable traje de charro color camello, Corpus, junto a Valdez Herrera empezaron a cantar lacanción que catapultó a Mexicali por su maravillosa letra, yque sería interpretada por Vicente Fernández, Gilberto Valenzuela, Antonio Aguilar, entre otras tantas figuras vernáculas.

La gente que pasaba se fue parando a su alrededor, y mientras “El Cachanilla”, (como llamamos a la canción coloquialmente) iba interpretándose estrofa por estrofa, las emocionesiban aflorando y créanme, yo lo viví, casi todos que estuvimosen ese momento, lloramos de alegría.

Al final lo fui a entrevistar, y le pregunté por qué un hombre nacido en el poblado Cócorit, Sonora, decidió escribir unacanción para Mexicali y me dijo: “Una vez me dijo una voz porahí, ¿Cuándo le haces una canción a Mexicali?. “Te prometoque ya”, respondí”.

Tanto amó a Mexicali el cantautor, que estaba decidido adisfrutar el resto de vida en estas tierras. Convencido me aseguró: “Estoy pensando pasar mis últimos años aquí, sin molestar a nadie, sin pedir nada. Vendo mi casa en México; con misregalías pienso seguir viviendo, pero aquí, donde están mi madre y mis hermanos”.

Luego, tristemente me enteré que murió dos años despuésde esa entrevista, el 5 de enero del 2007 en su casa ubicada enCiudad de Mexicali. No me extrañó, vi a un hombre un pococansado por el trajín que nos deja el vivir.

“Se fue Valdez Herrera”, pensé nostálgicamente. Luego, recapacité, y dije, quizás se fue su cuerpo agotado y añejo, pero nos dejó “Puro cachanilla” el himno que selló los corazones de los mexicalenses y los bajacalifornianos.

Y como si fuera poco, tuvo la fineza de obsequiarnos nuestra propia canción “Tierra generosa”, en la que se reconoce como todo un “cachanilla por adopción”,

“Aquí estoy otra vez para que oigas mi voz con el mismo cariño de siempre, Mexicali mi amor linda tierra del sol, soy tu hijo que aquí está presente.

“Mexicali, Mexicali, cachanilla tenías que ser”

*La autora es corresponsal de The National Association of Hispanic Journalists (NAHJ)