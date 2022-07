Mentes enferma

Naturalmente debo empezar por Adolfo Hitler, (Braunau, imperio austrohúngaro, de acuerdo con su biografía, 1989,1945) Sin duda Hitler, en su infancia y juventud fue un ciudadano común, debo creer, pero su perturbación mental empieza en la crisis del 29 y toma del poder en Alemania antes de la segunda guerra mundial, provocada por él mismo, pero ante todo se puede percibir este odio en su libro “Mi lucha”, - que leí de forma total-, en el que entendí su odio enfermizo a los judíos. Esta perturbación mental lo condujo o lo impulsó al exterminio, incluso en los hornos crematorios a miles de judíos. Mayor perturbación mental me resulta imposible de encontrar.

Existe un definitivo desarreglo mental, en las personas que llegan al poder,-político, ante todo- con ideologías demasiado arraigadas en su cerebro; en su mente.

Otro caso sin duda- ejemplo del odio a todo aquel que en su sistema político no se ajuste a sus convicciones. Fidel Castro Ruz, admirado y querido por multitudes y odiado a la vez por otros. Fue sin duda un duro dictador de Cuba. Sin medias tintas; sin concesiones a sus adversarios. Pro marxismo, leninismo, convencido; recuérdese que Fidel vivió en pleno apogeo y crecimiento de la URSS, a la mitad del siglo XX, tiempo en que, incluso, los más destacados intelectuales tanto de América como de Europa se pronunciaban por el socialismo soviético. Por cierto, Octavio Paz, poeta, ensayista y escritor mexicano de esta época, nunca cayó en esta afiliación a las dictaduras pro marxismo. La URSS, (Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas) Naturalmente, debo aclarar, yo mismo en mi juventud fui casi un fanático del sistema comunista o socialista, no lo puedo negar. Más mi convicción, como artista plástico en mi juventud por la y libertad creadora y en consecuencia mi rechazo a las dictaduras nacionalistas del arte, lo que acontecía básicamente en Rusia, me hicieron cambiar, ver esta realidad con más luz; con más entendimiento de lo que significaba aquella dictadura: en arte ningún asunto prosperaba si el tema no era el obrero, la hoz y el martillo. Cantos, entrega total al socialismo soviético. Debo reconocer a la vez que el liberalismo económico, es a la vez, una ideología, sin duda, pero en esta propuesta está incluida la libertad del hombre, ante todo.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las mentes enfermas? ¡Todo; absolutamente todo! Un político extremista, convencido de que su estrategia de gobierno no está a discusión; que su idea de cambio va contra viento y marea, gústeles o no les guste a sus adversarios, esta convicción se encuentra muy cerca de la posibilidad de responder a un análisis psiquiátrico. Al margen de sus justificaciones valiosas, válidas. La perturbación no se encuentra en los aciertos de estos políticos sino en auto justificarse de superior, de no tener oídos para atender a la posibilidad de tener reversa, o mejor aún: ser un equilibrio, -siendo gobernante-, entre sus ideas y las de los otros, así sean, en el caso de Obrador, los “odiosos “conservadores. Con esto incluso, nuestro presidente se cosifica así mismo cuando despliega a los cuatro vientos para que el pueblo sabio lo sepa y lo aplauda, que en la refinería de Dos bocas, ya por inaugurar, trabajan 35 mil obreros, lo que obviamente se podrá afirmar: “Ya ven, sus críticos, que permanentemente le exigen más fuentes de empleos; más desarrollo y crecimiento para la clase trabajadora”, allí está el ejemplo de Tres bocas: 35 mil empleos son de alguna forma un tapaboca a sus críticos.” Y yo me pregunto: ¿Será? Dos bocas es el proyecto, muy valioso del presidente Obrador, a fin ante todo a su nacionalismo, pero ello no implica una apertura ejemplar al liberalismo económico. De alguna forma nuestro presidente no cae en el extremo contra el capitalismo como lo fue el de Fidel Castro o incluso Nicolás Maduro, pero coquetea sin duda con esta posibilidad. A la Habana hoy, da tristeza verla; el ambiente de Venezuela sólo está arrojando multitudes de este antes bello país, de esta belleza que fue Caracas.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.