Medio Oriente y la frontera

Esta semana el mundo se vio sorprendido por la actuación del presidente Donald Trump, al dar la orden de eliminar al general iraní, Qasem Soleimani en tierras iraquíes el pasado 3 de enero. El ataque contra Soleimani fue a través de drones en una maniobra de cirujano, perfecta.

Esto enardeció al pueblo iraní, quienes en una gran manifestación en Teherán, izan la bandera roja en señal de venganza, de sangre en contra del gobierno y pueblo estadounidense.

En diferentes partes del mundo, los líderes políticos y económicos vieron estos hechos como una afrenta con posibilidades de una conflagración armada entre Irán y Estados Unidos, incluso, hubo analistas internacionales que señalaron que si no se llegaba a un acuerdo podría desatarse la Tercera Guerra Mundial.

Conforme han pasado los días, Trump ha bajado el tono, incluso hasta llegar a solicitar un acuerdo para la paz y ayudar al desarrollo del pueblo iraquí. Esta decisión y palabras han de haber sido provocadas por asesores militares, políticos y económicos quienes le han de haber dicho que no conviene una Tercera Guerra y sobre todo porque se encenderían los ánimos de los musulmanes en el mundo lo que acarrearía una serie de ataques terroristas en contra de edificios y población estadounidense.

Lo cierto es que se han encendido las alarmas en esta frontera por información de que 5 terroristas iraníes pudieran cruzar la frontera por San Luis Río Colorado, Sonora o Mexicali, Baja California. La alerta fue emitida por la Patrulla Fronteriza de Yuma, Arizona. Por ello se inició el Operativo Escudo Frontera en la que participan las policías municipales de San Luis Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California, que en un principio sería de 48 horas, pero, según la directora de seguridad pública de Mexicali, María Elena Andrade, este operativo se extiende a las 72 horas.

Pero ¿qué tan diferentes pueden ser los iraníes de los mexicanos físicamente? Posiblemente no haya mucha diferencia, pero hay que recordar que en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, se había informado que uno de los terroristas que piloteaba uno de los aviones había cruzado por esta frontera de Baja California y ahora requieren que no vuelva a ocurrir lo mismo.

“El miedo no anda en burro”, diría mi abuela, por lo tanto todas las medidas de seguridad que se tomen no son insuficientes pero podrían minimizar el riesgo. Así, en la frontera estadounidense, aunque no se ve del todo, han extremado su vigilancia con más guardia nacional, aviones, helicópteros y drones, no quieren que se les vaya a colar algún terrorista iraní o de cualquier nación pero que esté comprometido con la causa.

Me comentan que todavía los cruces de México a Estados Unidos por las fronteras de Tijuana, Tecate o Mexicali no han resentido una revisión exhaustiva que provoque muchas horas para cruzar, pero no hay que cantar victoria, estamos en la frontera con el país que ha matado a un general iraní, Qasem Soleimani, una figura importante para el pueblo de Irán.



* El autor es periodista independiente.