Mayor pobreza...el engaño

Dijo que trabajaría por los pobres, y ellos se lo creyeron…¡ Por fin, alguien volteaba a verlos! Con sus palabras melosas y sus promesas de no mentir, no robar, no traicionar, logró que millones de mexicanos se llenaran de esperanza de salir de esa pobreza que lastima, que angustia por la impotencia de no poder dar a sus hijos lo necesario para vivir ni una educación para que logren tener un futuro distinto y mejor.

Pero la realidad ha sido otra, esa persona en quien millones de pobres pusieron su confianza, los ha traicionado.

Empezó su gestión cerrando guarderías en donde las mujeres con necesidad de trabajar dejaban a sus hijos seguros, ahí personal especializado, los atendían, cuidaban y les daban de comer.

Luego canceló las estancias en las que se proporcionaban servicios a mujeres y niños que sufren violencia intrafamiliar; ahí podían vivir y se les daba apoyo legal y psicológico.

Canceló también el Seguro Popular, donde se atendían mexicanos carentes de seguridad social, donde por algo simbólico, tenían derecho a consultas y todo tipo de cirugías, proporcionando tratamiento a mujeres y niños con cáncer.

Gracias a ello muchos niños y mujeres viven. Al cancelar este seguro, supliéndolo por el INSABI, perdieron tratamientos y medicamentos. ¿Acaso le importó o tomó en cuenta las súplicas de los niños que le pedían les dieran las medicinas para curarse? No le importó.

Cientos de mujeres y niños murieron al no tener forma de adquirirlos. Se vino la pandemia que él mismo dijo “Le cayó como aniño al dedo” ¿Para qué? Para empobrecer más rápido al país. Por eso, cuando se tuvieron que cerrar miles de negocios pequeños y medianos, no quiso autorizar la ayuda que le pedían, al menos un plazo para pagar impuestos a fin de poder pagar a sus trabajadores.

Ya no digamos como en otros países, donde el gobierno los apoyó con recursos para salvar sus empresas El resultado: Miles de empresas quebradas y de mexicanos sin empleo = más pobreza Y para rematarla: Esta semana, mientras lanzaba cortinas de humo para que no nos diéramos cuenta, se aprobó en la Cámara de Diputados, eliminar del catálogo de enfermedades por atender de parte del Sector Salud, un sin número de enfermedades, entre ellas: Leucemia, tumores malignos en huesos, riñón, próstata, ovarios, estómago, etc. cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, de colon y recto, aneurismas, infartos y hemorragias cerebrales, quemaduras de 2º y 3º grados, fracturas, traumatismos, insuficiencia renal, sida, trasplantes, esclerosis múltiple, y otras muchas enfermedades que quedan fuera del catálogo de atención.

Esta medida entrará en vigor en enero próximo, y provocará desempleo de médicos y enfermeras, más pobreza, sufrimiento y muerte. ¿Cuál es la razón? El gobierno gasta mucho dinero en atender enfermos y los necesita para sus proyectos Dos Bocas, Tren Maya, y repartir dinero a su clientela electoral, ninis, etc.

El rumbo que está tomando México es el de un país socialista con un populista al frente cuyo resultado será la multiplicación de la pobreza. Aunque sea envuelta en palabras bonitas, al final se descubre el engaño, la destrucción y el retroceso. ¡Aguas ¡ ¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar