Más de un Día del Trabajo

Una de las mejores frases que he leído últimamente sobre el trabajo, precisamente es de la OIT que sobre el respectivo día internacional de los trabajadores dijo “recordamos que el trabajo no es simplemente una mercancía, es para mejorar el bienestar de todos”.

Así es, el trabajo es para el bienestar de cada persona, pero eso en la mayoría de las veces se difunde a la familia, a la comunidad, a los negocios propios o a los negocios en caso de ser empleado- y, en conjunto a toda una ciudad, estado o país.

Es importante el trabajo, pero también los que lo representan, pensando en los sindicatos cuando velan legítimamente por los intereses de sus agremiados. Esto lo comento y relaciono con la situación del país, porque sabemos de muchas agrupaciones que llevan años con el mismo líder, casi sin permitir modificaciones o movilidad en sus estructuras y dirección. Muchos ejemplos hay, pero me vienen a la memoria cuatro: los ferrocarrileros, los de la principal empresa telefónica, en la minería, en los maestros, aunque también en las grandes agrupaciones sindicales se tiene la casi perpetua dirigencia.

La poca movilidad y cambio se ha visto también en la relación con el gobierno. Me explico. El domingo pasado, en la Ciudad de México, los que decidieron marchar señalaban que no había diálogo con el gobierno encabezado por el presidente. Incluso, paradójicamente, el líder de los telefonistas y con más de 45 años de dirigir ese gremio, señaló que en el año 2018 a gente votó por un cambio, pero cuestiona el cambio prometido; más aún, cuestiona que parece no entender el gobierno que, sin la participación de la sociedad, específicamente de los sindicatos, el cambio se va a ver frustrado. Otra paradoja, me parece, estimados lectores porque el cambio que se pide, por el que se anhela, no se hace tampoco en casa.

Mejor dejo la política y vuelvo al tema del trabajo. No todos llegan a valorar un empleo, cuando se basan únicamente en el salario recibido o pagado que se hace a una persona. Pero contrario a eso, empresas como las IMMEX ven más allá de lo monetario y para el bienestar de las personas hacen paquetes de beneficios para atraer y retener al capital humano. Aquí una lista reducida.

Asistencia para la salud: aparte de la seguridad social conforme a la ley laboral mexicana, se definen algunos seguros médicos personales y familiares. Otro beneficio es la flexibilidad laboral, para que las personas hagan un equilibrio de la vida familiar y el tiempo en la planta, para el caso de las IMMEX: en ocasiones para ello se ofrecen horarios flexibles en torno a un conjunto de horas básicas o trabajar desde casa algunos días (la pandemia hizo evidente este punto, con el teletrabajo).

Formación y desarrollo son otros beneficios del trabajo formal, pues la mayoría de las empresas que conozco o con las que he tenido contacto están dispuestas a invertir en el futuro de una persona y ayudarla a progresar en su organización. Se llega a hacer a través de centros de formación externos o bien, dentro de la propia empresa, por ejemplo, con programas de instructores.

Obras sociales, que permiten a los trabajadores colaborar en actividades de beneficencia social o apoyo comunitario, como, por ejemplo, organizar festivales, apoyar a personas en su formación básica, acciones para el cuidado del medio ambiente, entre otras.

Días extra de vacaciones anuales: es una opción que llegan a otorgar las empresas, para mejorar en muchos casos la productividad.

La lista de beneficios de tener un empleo formal, más allá del salario, están los bonos por desempeño, los comedores al interior de las plantas, el transporte para el personal, organización de eventos como los días del niño, de las madres y navideños, ayudas para la adquisición de anteojos y aparatos auditivos (incluso para familiares) y, recientemente, campañas de vacunación para el covid-19.

Estas y otras acciones son las que hacemos muchas empresas para los colaboradores, todo el año, no sólo para recordar el Día del Trabajo.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.