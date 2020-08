Como las mariposas amarillas que vuelan liberadas de Mauricio Babilonia en “Cien años de Soledad”, unas pequeñas niñas en Estados Unidos se dieron a la tarea de crear miles de mariposas de papel plegable, en solidaridad a los miles de niños migrantes recluidos en los centros de detención.

Eligieron las mariposas porque aseguran que simbolizan la belleza de la migración. Además, me contaron y, coincido, que las mariposas son hermosas y frágiles como los niños. Pusieron énfasis sobre las mariposas monarcas, que son las migran entre México y Estados Unidos como los menores migrantes en nuestra frontera Sur.

El proyecto inició hace un año, cuando se vieron impactadas al observar en las noticas como los pequeños eran enjaulados, dormían en colchonetas tiradas en el suelo y eran cubiertos por cobertores metálicos. Muchos otros, entre el llanto y el dolor, eran separados de sus padres.

Estas duras políticas migratorias impuestas por Donald Trump, y que deshumanizan a nuestra gente, conmovieron a Ezzie Johnson, de 10 años, y a Kaia Marbin, de 12 años, quienes en sus mentes ni siquiera concebían la idea de ser separadas de sus padres.

“Los niños migrantes tienen que ser libres, no se tiene que ver como un privilegio, sino como un derecho, todo niño tiene que estar con sus familias. Ahora es el tiempo que los jóvenes del mundo tienen que usar su voz colectivamente para mejorar el mundo”, me dijo Ezzie en entrevista telefónica que entablamos la semana pasadas.

Me sorprendió y a la vez me alegró, ver cómo a su corta edad esta pequeña nacida en California y de ascendencia anglosajona, tiene la sensibilidad de ponerse en la situación de nuestros inmigrantes. Créanme, puedo parecer reiterativa al abordar estos temas, pero mi corazón no me permite el silencio ante tanta barbarie y abuso por parte de las autoridades migratorias.

Esta idea que se materializó en una iniciativa, ahora es presentada en el video titulado “Todavía Luchando Por Ti”. Entre palabras, estas nenas dan la introducción anunciando que se trata de “una carta para los niños que siguen detenidos en las fronteras”. Y les dicen “queremos que sepan que ustedes tienen amigos en Estados Unidos que se preocupan por ustedes”. Estas son las voces de tres niñas luchando por justicia, donde demandan la importancia de mantener a los menores inmigrantes “protegidos, sanos y libres”.

El video realizado por la organización pro inmigrante “The Butterfly Effect: Migration is Beautiful” muestra 55.000 mariposas hechas por niños de distintos países que se unieron al dolor de los infantes que aún continúan retenidos por ICE en prisiones de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump tiene unos 30.000 inmigrantes indocumentados detenidos en diferentes centros en todo el país, y según los datos más recientes de ICE, unos 3.358 son menores, de los cuales más de la mitad han estado detenidos por más de tres meses.

Ante esta injustica, unas pequeñas nos dan una gran lección, decidiendo crear justicia por medio del arte, proyecto que fue más allá de lo inimaginable, y donde aseguran jamás pensarían que su iniciativa llegaría hasta Washington DC y fuera escuchado por representantes y líderes de todo el mundo.

Al igual que las mariposas amarillas del escritor colombiano Gabriel García Márquez, estas mariposas de papel, volaron liberadas en apoyo a los niños que aún esperan en una profunda soledad, que los centros de detención desaparezcan, al igual que Macondo.

*Corresponsal en Nuevo México y Arizona de la Agencia Internacional de Noticias Efe.