Marina enojada

El miércoles por la noche la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda envió un mensaje en sus redes sociales, por primera vez omitió el famoso corazoncito que hace con sus manos, al cuerno los amores, por momentos observé a una gobernadora en funciones.

El motivo del enojo 123 millones de pesos que no le quieren devolver a su gobierno por parte de un banco, Afirme, para ser más exactos. Están en un fideicomiso por concepto de pago a Next Energy, la famosa empresa que iba, iba de que ya no, a construir y operar una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali.

¿El coraje puede afectar la leche que le da a su hijo Diego José? Claro que no, es uno de tantos mitos, pero si puede reducir la producción de la misma. Otros efectos son aumenta la presión sanguínea, eleva el pulso cardiaco y genera taquicardia, produce sustancias como la adrenalina, que altera el equilibrio natural del cuerpo, también desequilibra el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis o dermatitis o sea pueden salir manchas en la piel o lo más grave un infarto. Marina del Pilar es una mujer joven y creo que se está asesorando con personas conocedoras que le ayuden a tomar las mejores decisiones, como, creo, el secretario de hacienda del estado, Marco Antonio Moreno Mexia.

Muchas personas ya quieren ver a Jaime Bonilla Valdez como su tocayo, Jaime Rodríguez El Bronco, en la cárcel sosteniendo un número de reo por el daño a las finanzas de Baja California, pero Bonilla no es un improvisado, ha planeado desde hace años sus tareas para no ser sorprendido, una de ellas hacerse amigo del hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien defendió a su cuate en la mañanera, no sé hasta cuando, pero lo hace.

Los contratos firmados con Next Energy por parte del estado no aparecen ni los nombres ni las firmas de Jaime Bonilla, ex gobernador, ni de su alfil de entonces, secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano. 7 ex funcionarios si aparecen, encabezando la lista Luis Salomón Faz Apodaca, según publicó RADARBC, en un reporte de Cristian Torres Cruz, en el que se muestran documentos con las firmas.

Desde el 15 de octubre de 2020 se firma el primer contrato, claro que también fue firmado por Luis Salomón Faz Apodaca, ex secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda y Karen Postlethwaite Montijo, ex secretaria de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial.

“Además les tocó en turno a tres oficiales mayores llevar parte del contrato, Adalberto González Higuera (fideicomiso), Marco Octavio Hilton Reyes (Contrato) y Héctor Irineo Mares Cosiso, el último fue quien firmó el cuarto convenio modificatorio del contrato” escribe Cristian Torres.

“En el caso del fideicomiso con número 79803 que se realizó con el banco Afirme, solo firmó Rodolfo Castro Valdez como representante del Ejecutivo del Estado, dejando el documento sin firma Luis Salomón Faz Apodaca. Como testigos del fideicomiso firmaron Karen Postlethwaite Montijo y Adalberto González Higuera dejando sin la rúbrica Miriam Álvarez Martínez”. Entonces por eso está fúrica Marina del Pilar quien espera la ayuda del inquilino de Palacio Nacional, Amlo. Ya no habrá corazoncitos hasta pasado el coraje.

*El autor es periodista independiente.