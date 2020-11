Marina del Pilar vs. Armando Ayala

¿Cómo se define una candidatura? Cuando hay varios aspirantes, ¿qué elementos se toman en cuenta para determinar quién debe ser el candidato o la candidata? ¿Capacidad? ¿Resultados? ¿Talento político? ¡Por favor!

La semana pasada, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, estuvo de visita en la capital de Baja California. Claramente, el alcalde del puerto anda en campaña. Para nadie es un secreto que Ayala es el favorito del gobernador. Y, a diferencia de lo que ocurriera con personajes como Arturo González Cruz, el presidente municipal de Ensenada sí tiene el permiso de Jaime Bonilla para recorrer el estado haciendo proselitismo.

Durante su visita a Mexicali, Ayala sostuvo una reunión con burócratas. Fue ahí donde el líder sindical, Manuel Guerrero, al mero estilo del viejo y malvado PRI, abiertamente dijo que van con Ayala para la gubernatura en 2021.

De igual forma, el alcalde del puerto tuvo un encuentro con militantes morenistas. Fácilmente, eso pudo ser catalogado como un mitin de campaña. Sin embargo, como todos sabemos, el árbitro electoral no sirve para nada, así que los aspirantes se pasan la norma por el arco del triunfo.

Pero lo que más llamó la atención en la agenda que tuvo Armando Ayala por Mexicali, fue la reunión con la joven, ni tan joven, alcaldesa Marina del Pilar. Y es que por más que sonrían para las fotos que se publican en redes sociales, lo cierto es que ambos están peleando la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. Así que dudo que la presidenta municipal haya estado feliz de ver como Ayala viene a hacer proselitismo a Mexicali.

De hecho, todos los aspirantes han comenzado a desfilar por nuestro municipio. Armando Ayala, Mario Escobedo y Gerardo Novelo no solo han colocado 777 anuncios espectaculares por toda la ciudad, sino que además vienen de paseo a Mexicali buscando obtener cierto posicionamiento en la capital del estado.

A pesar de ello, no vemos a Marina del Pilar visitando Tijuana y/o Ensenada. Tampoco la vemos colocando carteleras en la zona costa. ¿Debería hacerlo? Por supuesto que no. Es un insulto a los ciudadanos que los aspirantes comiencen campaña antes de tiempo. Pero no queda claro si la alcaldesa de Mexicali no lo hace por estrategia o porque no le interesa la candidatura.

Hace unos días, el INE aprobó lineamientos sobre paridad de género. Habrá que ver si el Tribunal Electoral no lo tumba, pero, por el momento, el acuerdo indica que los partidos políticos deberán registrar un mínimo de siete candidatas mujeres para las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021. Lógicamente, esto beneficiaría a Marina del Pilar y acabaría con las aspiraciones de Armando Ayala.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.