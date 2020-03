Marina del Pilar vs ¿Gustavo Sánchez?

Todo indicaba la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, entraría en su primer gran conflicto desde que llegó a la silla municipal. Proponer una reestructuración de la deuda pública, en una ciudad que financieramente se encuentra tan frágil, y no salir desgastada, se antojaba prácticamente imposible.

En un principio, la propuesta de la presidenta municipal encendió los focos rojos y generó críticas entre diferentes sectores de la población. Ampliar la deuda a una mayor cantidad de años inevitablemente nos hizo recordar a los alcaldes culpables de que Mexicali se encuentre sumido en esta crisis.

Sin embargo, la alcaldesa optó por aceptar las condiciones impuestas por los presidentes de las cámaras empresariales, y varios regidores de oposición, para poder sacar adelante la renegociación de la deuda.

Marina del Pilar se comprometió a utilizar los ahorros generados para el pago de jubilaciones e ISSSTECALI, y, de esta manera, aspirar a reducir la abultada nómina del Ayuntamiento de Mexicali. De igual forma, la presidenta municipal aceptó la deuda fuera a 18 años y no a 20 como se tenía previsto.

De esta manera, la alcaldesa salió bien librada de un tema que lucía muchísimo más complicado. Y, con 15 votos a favor, hizo parecer que la aprobación de la reestructuración de la deuda fue pan comido.

Seguro estoy que el tema podía, y debía, debatirse de forma mucho más profunda. Independientemente de si el resultado hubiera sido el mismo, la situación financiera de la ciudad exigía un debate plural y democrático. El tema podía “socializarse”, como tanto le gusta decir a los políticos. En gran medida, esto no sucedió a razón de la desorganizada oposición que existe en el cabildo de Mexicali.

Los regidores del PAN (Héctor Ibarra Calvo, Diego Echevarría y Cristina Mares), junto con el dirigente del PAN en la ciudad (Antonio López Merino), hicieron el ridículo al pelearse entre ellos previo a la votación de la reestructuración de la deuda. Algunos regidores estaban a favor, otros estaban en contra, y ello generó un evidente rompimiento entre los blanquiazules.

Todo indicaba Marina del Pilar saldría políticamente muy maltratada tras este tema. Sorpresivamente, los panistas encontraron la manera de dejar a la alcaldesa intacta y ellos asumir el desgaste político.

Algunas personas aseguran el ex presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, es el responsable de los conflictos internos en el PAN. Teniendo el control de la dirigencia local de su partido, el ex alcalde panista habría dado la orden de votar en contra de la reestructuración de la deuda. Ello generó malestar en algunos regidores blanquiazules, los cuales terminaron dándole la espalda al ex alcalde y votando a favor.

De ser esto cierto, ello significaría Gustavo Sánchez Vásquez no está fortaleciendo a la oposición sino debilitándola aún más. De ser esto cierto, ello significaría Gustavo Sánchez Vásquez volvió a perder contra Marina del Pilar.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.