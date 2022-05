Marina busca desaparecidos

El pasado jueves hubo una actividad que colectivos de familiares de desaparecidos realizaron en todo el país en busca de pistas o restos de quienes un día no volvieron más. En esta ocasión fue muy diferente.

Hasta donde yo tengo conocimiento, ningún gobernador en México ha participado en estos operativos, Marina del Pilar Ávila Olmeda había prometido al colectivo Madres Unidas y Fuertes que las acompañarían. Este jueves pasado cumplió su promesa. Marina del Pilar participó en la búsqueda de personas junto con los colectivos, como ya señalé, Madres Unidas y Fuertes y Unidos por Nuestros Desaparecidos. Este operativo se llevó a cabo en un paraje de la colonia Robledo al sur de Mexicali.

Por supuesto que ni gobernadores panistas, ni el ex gobernador, senador o ex senador, Jaime Bonilla Valdez, de Morena, acompañaron a estos colectivos. Bonilla, por ejemplo, le daba urticaria o no sé qué mal le provocaba ir a Mexicali, mucho menos pasar horas en el Sol Mexicalense.

¿Lo habrá hecho para la foto exclusivamente? No, se mantuvo ahí, caminó con su varilla y enterrándola para después sacarla y que los expertos olieran la varilla por su había un cuerpo enterrado. Lo que sí puedo decir que en esta ocasión se puso, como dijo, en los zapatos de todas las madres de familia que la invitaron. Por cierto, en esta ocasión no llevó a Diego José, su vástago que lo incluye en muchos actos. “Necesitamos escucharlas y ponernos en sus zapatos, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo, es la primera vez que un gobernador sale en búsqueda junto a los colectivos”, dijo Marina del Pilar.

También en este operativo coordinado por la Comisión Local de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría General de gobierno, cuyo titular, Catalino Zavala Márquez tuvo que asistir y llenarse los zapatos de tierra. También, otro de los participantes fue el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

¿Cuántas denuncias de desaparecidos han registrado en la FGE? El propio Fiscal informó que en lo que va del año tienen la cifra de 900 desapariciones aproximadamente. 900 familias que cada día están a la espera que la puerta de entrada a su casa se abra y aparezca su familiar desaparecido o sean encontrados sus restos. Marina del Pilar, al parecer, está tomando su responsabilidad como gobernadora en serio, cuando menos en esta actividad que llevan a cabo los colectivos, que, por cierto, tras sus búsquedas realizadas sin el apoyo gubernamental, lograron localizar restos humanos.

Ahora, con esta comisión del gobierno que cuenta con vehículos especiales con equipo, perros amaestrados para la localización de cadáveres, más los operativos a pie con sus varillas que portan colectivos y autoridades, a pesar que muchas agrupaciones de estas han sido amenazadas y atacadas.

Políticamente ha sido un hit, habrá cosas que hace la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en las que no estoy de acuerdo, pero lo que realizó el jueves es un aliento a esas madres de familia que no descansarán hasta dar con su hijo o hija de la cual no tienen noticias desde hace tiempo. Solo hay un tema que no se ha podido resolver, los homicidios y feminicidios, robos, violencia intrafamiliar, etc.

*-El autor es periodista independiente.