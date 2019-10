Marina, Gustavo y la tarifa del camión

La noche del pasado lunes 30 de septiembre tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Sánchez Vásquez, en el programa de televisión Ciudadano 2.0 de Canal 66, durante los que fueron sus últimos minutos como presidente municipal de Mexicali.

El hoy ex alcalde me dijo que iría a la inauguración de los Águilas de Mexicali. Me aseguró que se sentaría en la misma sección, la misma fila, el mismo asiento en el cual se había sentado a lo largo de muchos años.

Efectivamente, a lo largo de estas primeras dos semanas en las cuales el panista ha dejado de ser alcalde, y que Marina del Pilar Ávila Olmeda ha tomado control del Ayuntamiento de Mexicali, se le ha visto a Gustavo Sánchez pasearse en el béisbol, en el básquetbol, en las fiestas del sol y en cuanto evento público le sea posible.

El mensaje político que intenta transmitir es muy claro: “Fui un buen presidente municipal, o, por lo menos, no fui tan malo, y, por ello, puedo ir a lugares públicos, como un partido de béisbol, y no ser rechazado por los ciudadanos, cosa que no todos los ex alcaldes pueden presumir”.

Cierto es que Sánchez Vásquez fue un mejor alcalde que los que le antecedieron, principalmente en el manejo de las finanzas municipales. Sin embargo, creo que la apuesta del ex presidente municipal es muy arriesgada. ¿Por qué? Porque calculó muy bien el compararse con administraciones anteriores, pero, quizá, no calculó del todo bien la comparación que pudiera surgir con el actual gobierno morenista.

Con únicamente unos días al frente del gobierno municipal, la alcaldesa Marina del Pilar anunció la eliminación del cobro del trasbordo en el transporte público de Mexicali. Es decir, esta misma semana miles de mexicalenses dejarán de pagar los siete pesos con 75 centavos que solían cobrarles al utilizar un segundo camión para lograr llegar a su destino.

La eliminación del cobro del trasbordo no es una reducción en la tarifa del transporte público. Sin embargo, es un avance, es un paso importante en esa dirección, y, lo más relevante, es un ahorro significativo para muchos cachanillas que todos los días gastan buena parte de su salario pagando camiones.

Naturalmente, este logro en materia de transporte público trae también una victoria política para Marina del Pilar. Todo gobierno tiene cosas buenas y cosas malas. Y, a pesar de que se pueden mencionar cosas positivas del gobierno de Sánchez Vásquez, cierto es que también se pueden enumerar cuestiones negativas. ¿Y qué fue lo peor del anterior gobierno local? El aumento a la tarifa del transporte público.

Mientras el ex alcalde panista se pasea como si hubiera sido el mejor presidente municipal de toda la historia, el gobierno de Marina del Pilar elimina el cobro del trasbordo y nos recuerda que fue Gustavo Sánchez Vásquez quien le regaló a Mexicali la tarifa de transporte público más cara de todo el país.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.