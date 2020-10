En México, el o la marchante son las personas que en el mercado público tienen su puesto o son vendedores ambulantes. Pero, también, el marchante es el cliente de esas personas. Así, comerciantes y compradores comparten el mismo calificativo.

Sin embargo, utilizo el sustantivo marchante para referirme al que marcha a sabiendas de que la palabra que denomina tal acción es marchista. Y lo hago porque los miles que participaron en la marcha exigiendo que el presidente López Obrador renunciara -aun estando en su contra- se amarchantaron con él.

Me explico: Andrés Manuel es un provocador profesional que tira anzuelos para pescar consensos, a veces a favor y otras en contra. Pero siempre con la astucia suficiente para salir victoriosos o victimizado por el capitalismo, neoliberalismo, fifismo y otros ismos a los que El Peje alude.

El de Macuspana no da golpe sin huarache. Provocó a quienes no están con él, ofreciéndoles que si marchaban 100 mil en su contra se iba. Aun así, incautos marchantes, les tengo dos noticias: la primera es que no completaron la cifra, porque tan sólo fueron 99, 999 y, si se pasaron, fueron marchantes comprados o marchantes vendidos (con retruécano incluido).

Como se las gasta el señor López, ¿quién en su sano juicio le compró la oferta? ¡Pues muchísimos! Más de los que eran estrictamente necesarios. Pero, cada quién saca sus cuentas. Por ejemplo, la policía capitalina sólo alcanzó a contar cinco mil marchistas. Que, para lo que ellos pueden contar, hasta son muchos.

La segunda noticia es que la vía democrática y legal para oponerse a un candidato o funcionario en funciones (que parece pleonasmo, pero no lo es) son la urnas. Nos quejamos, pero no salimos para votar.

Sea como sea, a mí me gustó ver el zócalo repleto, con todo y las casas de campaña que dicen que fueron instaladas para hacer bulto. Lo cierto es que ahora, no solo voy a incomodar a los lópezobradorista; sino también, a los que están en su contra.

LA PALABRA DE HOY: MARCHANTE

Del latín 'marchand' surgen marchante / mercante, palabra que en la antigüedad denominaba a los barcos o navíos que trasportaban mercancías. Pero, también servía para llamar tanto a mercaderes como a traficantes.

Hoy por hoy, marchante es un sustantivo que designa a comerciantes y compradores de los géneros femenino o masculino. Pero, en diminutivo sí hace distinciones, por ejemplo: la infaltable “marchantita”.

DE MI LIBRERO: EL GESTICULADOR

Publicada originalmente en la revista literaria “El hijo prodigo” en 1938, ésta obra de teatro de Rodolfo Usigli se pudo representar hasta nueve años después.

Fue muy bien recibida por el público; pero no así por el gobierno en turno que canceló varias representaciones.

Considerada como “la muerte de la Revolución Mexicana” y el inicio del Partido Revolucionario Institucional, la temática sigue vigente: El discurso del poder mexicano y su manipulación discursiva, tratando de dar legitimidad a lo que frecuentemente es ilegítimo.

“Pásele, pásele, lleve la promesa política de renuncia, crédulo marchante”.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.