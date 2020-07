Existen palabras cuyo significado preciso difiere del que utilizamos los hablantes. Marasmo es una de ella. Quizá por su contundente sonoridad creemos que significa confusión o lío. Pero no: Marasmo es inmovilidad, parálisis…

Eso, si me pongo en plan de filólogo aferrado y quisquilloso. Lo que en este momento además de ser impráctico es muy sangrón.

Además, como ya lo he escrito en repetidas ocasiones, el idioma es de quienes lo hablamos y la Real Academia va consignado (a veces muy lentamente) las variaciones de los significados que les asignamos a las palabras.

¡Qué monserga, basta de rollo! Lo que hoy está sucediendo en el mundo y en mi país es que vivimos en una estado de prolongado marasmo. Por el enorme lío epidémico en el que está inmersa la humanidad; y, por la suspensión de actividades que no sólo nos impacienta; sino que en alto grado nos desespera.

Aun así, la realidad y la impactante estadística sobre los casos de contagio comprobado y de muertes por la pandemia del COVID-19 imponen zozobra y restringen la movilidad social y laboral.

El domingo pasado, en todo México se acumulaban 256 mil 848 casos comprobados y 30 mil 639 muertes por coronavirus. Y, como si fuera récord triunfal: ¡Rebasamos a Francia!

Los hechos son contundentes y más no vale que dimensionemos el problema con los enormes alcances fatales que tiene. Si no exponemos al virus sin protección realmente efectiva, existe una alta probabilidad de que nos contagiemos; Y cada uno, de acuerdo con su constitución y salud, la librará o no. En el proceso, podemos contagiar a otros y así será “contagio de nunca acabar”.

En Baja California, ya casi son 10 mil los casos de coronavirus detectados y casi 2 mil los muertos.

LA PALABRA DE HOY: MARASMO

De manera cruda y directa, marasmo es “enflaquecimiento excesivo del cuerpo”, pero dicha acepción se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. En griego 'marasmos' significa destruir, consumir; de ahí, extenuación, enflaquecimiento por deficiencia energética, resultando un déficit calórico total. En síntesis: un severo problema nutricional.

Ahora bien, en sentido figurado, marasmo es apatía profunda. Un estancamiento sin salida que puede afectar a los individuos en sus vidas cotidianas y actividades productivas. Hasta gastarse y consumirse el dinero y la paciencia.

Lo grave es que el marasmo puede llegar a afectar a todo un país y al mundo entero, en lo anímico, moral y físico.

DE MI LIBRERO: MARASMO

Poema de Fernando Cardona Karo.

Aquí la vida es lenta, aquí nada se mueve, / el río parece un mágico espejo embelesado, / la fronda cual un óleo impávido, ni huele / porque al viento del trópico el sol lo ha sosegado.

La fauna adormecida por el calor, si advierte / la presencia del hombre también amodorrado, / impertérrita yace, sin temor ni a la muerte. Porque si todos duermen, el miedo es ignorado.

¡Ojalá pudiéramos salir ya, de esta pesadilla que es el coronavirus y de su letal marasmo!

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.