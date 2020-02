Manuel Guerrero: Luchador social

Han sido años de lucha a favor de sus compañeros burócratas, Manuel Guerrero tuvo la osadía de desafiar al poder ya que en el año 2011, a pesar de no contar con una representación formal del sindicato, se manifestó en contra del gobierno realizando una huelga de hambre, demandando la regularización de pensiones para más de 600 trabajadores de la Cespm.

Este acontecimiento demostró de qué está hecho Manuel Guerrero, quien desde esa fecha ha venido combatiendo incansablemente por los intereses de la clase trabajadora, al margen de consignas del gobierno. La lucha no ha sido fácil, pero tampoco estéril, recordemos la disputa desplegada por Lázaro Mosqueda y Manuel Guerrero por obtener la titularidad del sindicato, cuando siendo gobernador del estado "Kiko" Vega les negó la toma de nota, porque no deseaba que líderes independientes lograran el liderazgo del sindicato de burócratas.

Como panista, "Kiko" siempre tuvo inclinación por Victoria Bentley, tan es así que hubo necesidad de realizar tres votaciones para sacar del poder a esta líder “nefasta”, que nunca luchó por los intereses de sus agremiados, que al final terminaron por darle la espalda, saliendo triunfante la alianza establecida por Lázaro Mosqueda y otros líderes incluyendo a Selene Cota que hoy compite contra Manuel Guerrero para la dirigencia municipal. Recientemente, se ha estado divulgando la cercanía existente entre Selene Cota y Victoria Bentley. Una asociación dañina si tomamos en cuenta que Victoria siempre militó en el PAN y era diputada por ese partido pero al final los traicionó para irse a los brazos de Morena.

Además, esa relación “tóxica” con Victoria Bentley le resta simpatías, porque dicen, en caso de ganar Selene que Victoria será “el poder tras el trono”, se afirma también, que Cota no tiene el perfil del líder que necesita el sindicato en estos momentos ya que carece de experiencia, no tiene conocimiento, no convence a las gentes y se la pasa prometiendo cosas difíciles de cumplir, por no saber cómo atender los problemas que se le presentan.

El sindicato requiere para su buen funcionamiento de “independencia”, que la base decida el rumbo a seguir y no sea desde las oficinas “refrigeradas” del gobierno del estado donde se dicten las directrices que deben seguir los trabajadores.

El sindicato de burócratas necesita de un líder que apoye a las bases, que luche por sus intereses, un líder legal y legítimo, esa legitimidad que le da el voto libre y soberano de los trabajadores al servicio del estado y municipios. Un líder que atienda a sus agremiados, ese líder en este momento sería Manuel Guerrero, quien se ha caracterizado por su lucha y trabajo incansable visitando y escuchando la problemática que enfrentan los burócratas en su ámbito laboral.

Manuel no promete, porque todos los días trabaja a favor de sus agremiados, el arraigo a su sindicato le da fortaleza, ha estado cerca de los trabajadores cuando luchan por conseguir un trabajo de “base”, incluso ha logrado reinstalaciones de empleados que fueron despedidos injustificadamente.

El día 13 de febrero será la elección y no dudamos que Manuel Guerrero será ungido como secretario general del sindicato de burócratas sección Mexicali. Sin duda, arribará al poder un dirigente luchador social que peleará decididamente por jubilaciones dignas, escalafones de acuerdo a la experiencia y preparación, dándole a la burocracia “Justicia Laboral para todos”.

Existen condiciones objetivas para que esto suceda, hay un ambiente de aceptación y alegría por su candidatura, así se observa el trabajo perseverante que viene desplegando por las redes sociales. Y no dudamos que saldrá con el brazo en alto, por el bien de Mexicali.

*- El autor es economista egresado de la UABC.