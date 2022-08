Son varios los tópicos que se podrían tratar en torno a Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yo empezaré con uno que me parece de los más importante, parece a que por lo regular, este tema nadie lo toca o se refiere a él. El nombre de Morena: (Movimiento de Regeneración Nacional), de acuerdo con sus letras, y que sin duda comprende todo un proyecto político de Obrador, lo que no es novedad, pero sí el nombre de Morena. Aquí, haría una pregunta: ¿Cuántos comentaristas connotados, políticos y noticieros de prestigio, y fanáticos afiliados a partido de Morena, se habrán referido alguna vez al menos, a la virgen morena: nuestra Señora de Guadalupe, para la población; y a su estrategia hábilmente introducida, razonada, planeada de antemano por Obrador? Nadie, que yo haya leído o escuchado. La relación entre Morena como grupo o partido político y la virgen morena, solo el presidente Obrador la conoce y a la vez lo goza; lo disfruta, sabiendo de antemano que su cerebro funcionó a las mil maravillas. Sus noches de desvelo le dieron el resultado que esperaba: Millones de “gentes” del pueblo, a la hora de votar por algún partido político, se van sin preguntar por el nombre de morena: - ¿Tu, Marianita, por quién vas a votar en las elecciones para presidente en el 2024? - Esas preguntas no se hacen, se dan por sabidas, por Morena, qué esperabas.

Morena como partido político de Obrador y la virgen de Guadalupe son una estrategia del presidente, extraordinaria., con visión de futuro, es posible. Muestran su talento político, su intuición; su capacidad.

El resto: la arrolladora preferencia del pueblo por Morena se complementa con la determinación de Andrés López Obrador de dedicar enorme partida de las finanzas públicas a la población más vulnerable. Esto que el gobierno está haciendo nadie lo para; ningún partido político podrá competir con esta realidad; con este hecho. A las presunciones de Mario Delgado, hoy al frente de Morena solo les falta un reconocimiento: primero, dejar de presumir de la fuerza de su partido como si fuera la de él mismo y su dirigencia. No señor: estar en poder hoy, no se debe a Mario Delgado, Marina del Pilar, Norma Bustamante y tantos políticos incondicionales de Morena, es lo mismo que decir: incondicionales de Obrador; ser sus admiradores e incluso algunos monistas así lo pregonan, con humildad: es lo que deben hacer. Ricardo Monreal, hoy, coordinador del grupo de Morena en el Senado es uno de los pocos que guarda su distancia ante Obrador y con frecuencia lo hace notar, pero el resto de morenistas, solo son simples peones, conserjes del presidente hasta pregonar ante los medios, a la ciudadanía, su fidelidad. Se visten de guindo, para que no haya dudas. Vestir de guinda en el grupo de fanáticos a favor de Morena y traer un escapulario en el pecho de los católicos es lo mismo; fervientes hasta morir. ¿Te das cuenta…?

Finalmente Morena, - ya lo he expresado en otros envíos, en el presente, y es posible en un futuro próximo es invencible. Pesa demasiado la determinación del gobierno de Obrador dedicar un alto porcentaje de los recursos públicos; de nuestros impuestos. a paliar la pobreza en México. El gobierno lo está haciendo; no son promesas; es realidad. Miles, sino es que millones de personas muestran con su voto a favor de Morena su agradecimiento. No es asunto para que Mario Delgado, presidente de este organismo, presuma de la preferencia del ciudadano en todo el país. De las últimas elecciones en seis estados, ganaron cuatro. Gobiernan dos terceras partes de los estados en México y no será fácil detener a Morena, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él lo sabe, pese a la falsedad de su opinión al respecto: “Con Morena yo no me meto, respeto su libertad con que debe conducirse”. Falso desde luego.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.